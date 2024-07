Chi è Phil Collins: la carriera e le tre mogli del cantante

Quello di Phil Collins è un nome indissolubilmente legato alla storia della musica rock. Si tratta di un artista poliedrico, che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Batterista, cantante, compositore e produttore, Collins ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale internazionale. La sua carriera inizia come batterista dei Genesis, una delle band più influenti del rock progressivo, contribuendo in modo determinante al successo del gruppo. Tuttavia, è con la sua carriera da solista che raggiunge la consacrazione definitiva: è noto, infatti, per brani come “In the Air Tonight”, “Against All Odds” e “One More Night”.

Parallelamente alla sua brillante carriera musicale, Phil Collins ha vissuto una vita privata intensa e ricca di avvenimenti. Si è sposato per tre volte, con tre donne differenti: Andrea Bertorelli, Orianne Cevey e Jill Tavelman. Da questi rapporti, tutti conclusi, ha avuto cinque figli.

Phil Collins, tre matrimoni e cinque figli: poi la malattia…

I suoi primi matrimoni, con Andrea Bertorelli e Jill Tavelman, gli hanno dato tre figli: Simon, Joely e Lily. La relazione più lunga e turbolenta è stata quella con Orianne Cevey, dalla quale ha avuto altri due figli: Nicholas e Matthew. Il loro rapporto è stato caratterizzato da alti e bassi, separazioni e riconciliazioni.

Successi e vita privata a parte, l’esistenza del celebre cantante è stata caratterizzata anche da momenti bui. Negli ultimi anni, Phil Collins ha dovuto affrontare diversi problemi di salute, tra cui una neuropatia che ha compromesso la sua capacità di suonare la batteria. Questa condizione, unita ai dolori cronici alla schiena, lo ha costretto a prendere la difficile decisione di ritirarsi dalle scene.