Piacenza, bimbo di 8 mesi ustionato all’Autogrill/ Colpito da liquido bollente: grave

Un bambino di pochi mesi è rimasto ustionato all’Autogrill. La notizia, riportata in queste ore dai principali organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Ansa, ha come protagonista suo malgrado un piccolo bimbo di soli 8 mesi, che si trovava con mamma e papà presso l’Autogrill situato nell’area di servizio Arda, sull’autostrada A1 Milan-Napoli, a Fiorenzuola (provincia di Piacenza). Non è ben chiaro cosa sia successo, fatto sta che il bambino è rimasto ustionato su parte del corpo, e precisamente nella zona dell’addome e sulle gambe. Choc dei genitori e dei numerosi testimoni che hanno assistito alla terribile, scena: nel contempo sono stati chiamati i soccorsi che sono accorsi sul luogo pochi minuti dopo. Appena giunti in Autogrill, gli uomini del 118 hanno prestato le prime cure al piccolo, poi, una volta stabilizzato, lo hanno trasportato in volo con l’elisoccorso, in codice rosso, presso il vicino centro specialistico di Parma.

PIACENZA, BIMBO DI 8 MESI USTIONATO ALL’AUTOGRILL

L’episodio drammatico è avvenuto nella serata di ieri, attorno alle ore 19:30 di lunedì 10 giugno, e non è ben chiaro cosa sia accaduto: si sa solo che il piccolo è venuto a contatto con una pietanza rovente, forse del caffè, o magari della semplice acqua, cadutagli accidentalmente addosso. Fortunatamente sono stati tempestivi gli uomini del 118, che hanno poi portato il bimbo con ustioni di secondo grado all’Ospedale Maggiore, dove si trova al momento ricoverato in condizioni serie. Sul posto si sono poi recati anche gli uomini delle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto, e cercare di capire se vi sia stata qualche negligenza da parte di qualcuno. Probabile che vengano requisiti i video delle telecamere di sorveglianza presenti nel locale, per stabilire esattamente cos’avvenuto. Presso l’Autogrill di Fiorenzuola sono arrivati i sanitari del 118 con l’auto infermieristica della postazione di Roveleto, e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli.

