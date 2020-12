Piatek al Genoa/ Calciomercato: colpaccio rossoblu, domani le visite mediche

La sessione di calciomercato di gennaio non è ancora iniziata, ma ecco i primi botti: è fatta per il ritorno in Italia di Krzysztof Piatek, l’attaccante 25enne fa rientro al Genoa. Blitz positivo di Enrico Preziosi, secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport: fumata bianca con l’Hertha Berlino sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di salvezza del Grifone.

Un vero e proprio colpaccio per il Genoa, che punta a risalire la classifica dopo una prima parte di stagione a dir poco negativa. Davide Ballardini potrà presto riabbracciare il polacco, sbocciato proprio sotto la sua gestione. Il quotidiano torinese rende noto che già domani Piatek sosterrà le visite mediche di rito a Genova, per poi mettere nero su bianco il contratto con i liguri.

PIATEK TORNA AL GENOA: DOMANI LE VISITE MEDICHE

Piatek non è reduce da un ottimo periodo: arrivato in Bundesliga esattamente un anno fa, il polacco in questa prima parte di stagione ha segnato 3 gol in 13 partite. Numeri distanti da quelli a cui ha abituato in Serie A: basti pensare che in sei mesi con la maglia rossoblu del Genoa ha messo a segno 13 reti in 19 partite, attirando l’attenzione dei top club europei (alla fine la spuntò il Milan con 40 milioni di euro).

Non sono state rese note le cifre dell’operazione, ma ieri PrimoCanale aveva già riportato qualche dettaglio in tal senso: 4 milioni per il prestito oneroso e riscatto fissato a 21 milioni di euro. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, ma ormai ci siamo: Piatek è pronto a tornare in Italia e, soprattutto, il bomber che ha terrorizzato le difese di mezza Europa…

