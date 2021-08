Picardi batte Zara, video match boxe pesi gallo/ Il campione difende il titolo

Vincenzo Picardi conquista il titolo di campione italiano dei pesi gallo nella boxe. Con questa vittoria il trentasettenne napoletano difende la cintura precedentemente conquistata. Picardi ha piegato ai punti Cristian Zara, 23 anni, con i seguenti punteggi: 96-94, 96-94, 97-94. Da sottolineare come nel corso del match si siano verificate continue cadute dei due atleti sul ring a causa dell’umidità altissima.

LA SFIDA

Una sfida avvincente quella tra Vincenzo Picardi e Cristian Zara, che ha visto quest’ultimo provare a boxare sulla media distanza, a differenza del campione in carica, che ha invece colpito dalla corta. Picardi ha scelto un inizio molto incisivo, ma Zara ha risposto ai suoi colpi sempre con grande prontezza. Il campione in carica è riuscito comunque a mantenere il match dalla sua parte, tenendo il centro del ring e sferrando un gancio destro sul viso di Zara nella prima parte della sfida.

Nel secondo round, Zara ha invece puntato decisamente sull’anticipo, provando a sorprendere un Picardi la cui esperienza si è fatta sentire per tutto il match. Il combattimento è scivolato via veloce sul filo sottile dell’equilibrio ed è stato segnato dalle continue scivolate dei pugili a causa dell’umidità altissima. Bravo Zara nel restare sempre in piedi nonostante le continue offensive di Picardi. La reattività di gambe del giovane sfidante è stata evidente e lo ha aiutato a reagire ai colpi del napoletano; tuttavia, le dieci riprese hanno registrato un punteggio favorevole a Vincenzo Picardi, che mantiene il titolo gallo.

