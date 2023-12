Piccola Peste, Italia 1/ Commedia culto degli anni ’90 con John Ritter, oggi domenica 17 dicembre 2023

Piccola Peste, diretto da Dennis Dugan

Domenica 17 dicembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,30, la commedia del 1990 dal titolo Piccola peste.

Il film è diretto dal regista Dennis Dugan, celebre per il lungo sodalizio artistico con la star di Hollywood Adam Sandler, infatti i due hanno collaborato in numerose pellicole di successo, come Happy Gilmore, Big Daddy – Un papà speciale, Io vi dichiaro marito e… marito e Zohan – Tutte le donne vengono al pettine.

Le musiche hanno invece la firma del noto compositore Miles Goodman, nominato agli Oscar per la migliore colonna sonora per La piccola bottega degli orrori di Frank Oz.

Johnny Stecchino, Rete 4/ Il miglior Benigni nella commedia sulla mafia, oggi, sabato 16 dicembre 2023

Il protagonista è interpretato dal giovanissimo Michael Oliver, diventato celebre proprio grazie al ruolo di Junior Healy.

Al suo fianco l’attore John Ritter, famoso in particolare per la sit-com Tre cuori in affitto, e l’attrice Amy Yasbeck, che proprio sul set di Piccola peste conobbe Ritter, con cui si sposò nel 1999.

Il GGG - Il grande gigante gentile, Italia 1/ Uno straordinario Spielberg, oggi, sabato 16 dicembre 2023

Nel cast anche l’attore Jack Warden, candidato per due volte agli Oscar per il film Shampoo e Il paradiso può attendere, e il collega Michael Richards, celebre per il ruolo di Cosmo Kramer nella sit-com Seinfeld.

La trama del film Piccola Peste: un’adozione più che problematica con simpatiche gag

Piccola peste si apre con il buon Ben Healy (John Ritter), un uomo che lavora presso l’attività del padre, Big Ben (Jack Warden), individuo dalla personalità decisa e che desidera candidarsi come futuro sindaco della cittadina.

Big Ben ritiene che suo figlio sia fin troppo gentile per poter ereditare il suo posto, così decide di cedere il controllo dell’attività a degli investitori provenienti dal Giappone.

Junior, Italia 1/ Schwarzenegger e DeVito ginecologi geniali e folli, in onda oggi, sabato 16 dicembre 2023

Nel frattempo Ben scopre, insieme a sua moglie Flo (Amy Yasbeck), una donna interessata solo alla posizione del marito, di non poter avere figli. I due decidono così di adottare un bambino e conoscono Junior, un terribile diavoletto sempre pronto a combinare qualche guaio.

La coppia, ancora ignara di avere appena incontrato una piccola peste, porta il piccolo a casa, ed è proprio Big Ben ad avvisarli che li aspettano un mucchio di guai.

Queste parole non tardano ad avverarsi, infatti ben presto Junior inizia a combinare diversi pasticci, come incendiare la propria camera, mettere degli insetti nell’insalata, o vendere la propria urina come limonata a delle bambine.

Ben è molto preoccupato per ciò che sta accadendo, ma quando scopre che il piccolo Junior è stato riportato nella casa famiglia già una trentina di volte, prende una decisione che cambierà la vita di entrambi per sempre…

© RIPRODUZIONE RISERVATA