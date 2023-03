Piccolo G, chi é il cantautore di Amici 2023 ed.22/ Scintille con Wax: i due nemici al serale?

Amici 2023 ed.22, chi é il concorrente cantante Piccolo G: la vita e la carriera, passando per il talent show

Piccolo G è uno degli allievi del serale di Amici 22. Cantautore e membro della squadre di Rudy Zerbi, il suo nome d’arte nasce da un voler fare autoironia sulla sua bassa statura, mentre la ‘G’ sta per Giovanni, suo vero nome. Originario di Macerata e classe 2000, Piccolo G al secolo Giovanni Rinaldi, si appassiona alla musica sin dalla tenera età. Inizia a suonare la chitarra all’età di 12 anni, mentre a 16 si dice folgorato dal rap. Così inizia a praticare il freestyle. Frequenta l’Università. Oltre alla musica è un grande amante della filosofia e della letteratura. Trascorre gran parte delle giornate ad ascoltare musica e a leggere libri, trovando la giusta connessione tra le due passioni connesse.

Intraprende la carriera di cantautore con lo pseudonimo di Junior G. Con questo nome di candida al contest della casa discografica indipendente Honiro, dove si classifica quarto, per poi pubblicare il singolo Nike e tuta sul canale di Honiro Ent, prodotto da DOD. Nella seconda metà del 2019 pubblica, tra gli altri, i singoli Ho fame e Non lo sai, entrambi presentati da un video ufficiale. Poi sceglie di prendersi una pausa dalla musica per alcuni mesi. Riparte il 24 aprile 2020 con il nome Piccolo G e il singolo Gridano, prodotto da David Ice e accompagnato da un video ufficiale in cui compaiono, tra gli altri, anche Izi e Madame. Il 30 ottobre del 2020 è uscito RIOT, album di Izi, in cui lui compare per la traccia Domani con Federica Abbate. L’ultimo brano si intitola Canzoni d’amore.

Piccolo G accende la competizione di Amici 2023 ed.22

Il suo percorso ad Amici 22 parte con la promozione per un banco di studio del canto voluta dall’insegnante di canto, Rudy Zerbi. Nel talent trova anche l’amore con la cantante del team di Arisa Federica Andreani e pubblica alcuni singoli come: Più mia, Acquario, É normale. Nel frattempo, mentre fervono i preparativi del serale targato Amici 2023 ed.22 a cui é promosso tra i 15 concorrenti, Piccolo G accende la competizione con Wax. Questo, relativamente ad un guanto di sfida previsto alla prima puntata del serale.

La prova guanto chiama l’allievo cantautore di Arisa a mettersi alla prova nel canto e ad esibirsi al netto di “effetti speciali” che lo limiterebbero alla categoria di “performer” ed é contestata dallo sfidato, al grido di: “Che Rudy guardi i suoi allievi”. Parole che Piccolo G non manda giù, in quanto viste come una messa in discussione del suo talento di cantautore: “Con chi c’è l’hai? Hai buttato le esche…”. La replica di Wax: “Non era un’offesa nei tuoi confronti…”. Piccolo G fa sapere “sono tranquillissimo” e Wax contrattacca con un sonoro “non mi sembra”. Le scintille tra i due fanno insomma preannunciare scontri accesi sul palco!

