Piccolo G e Federica Andreani fidanzati ad Amici 22/ Amore a dura prova per…

Federica Andreani e Piccolo G fidanzati ad Amici 22

Tra le coppie nate nella scuola di Amici 22, una delle più longeve è sicuramente quella tra Federica Andreani e Piccolo G. I due cantanti si sono lasciati andare a baci e tenerezze già diversi mesi fa e sono riusciti a superare anche momenti difficili. Tra un bacio e una tenerezza, infatti, non sono mancati i momenti di crisi durante i quali i fan del talent show erano pronti a scommettere su una rottura. A scatenare la crisi tra i due sono state le piccole disattenzioni del cantante nei confronti di Federica come hanno più volte sottolineato i fan.

Il rapporto tra i due è poi migliorato settimana dopo settimana, ma nella scuola, complici le sfide, l’ansia e la tensione per l’inizio del serale, la stabilità delle coppie è sempre messa a dura prova. Come affronteranno, dunque, il serale i due cantanti legati da un sentimento vero?

Federica Andreani e Piccolo G: rivali nel serale di Amici 22

Federica Andreani e Piccolo G sono riusciti a staccare entrambi il biglietto per il serale di Amici 22. I due, tuttavia, non affronteranno il serale in due squadre diverse. Lui fa parte della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi mentre lei in quella di Arisa e Raimondo Todaro. Durante le varie puntate del serale, dunque, saranno rivali e potrebbero ritrovarsi anche a sfidarsi contribuendo alla vittoria o alla sconfitta della propria squadra,

La competitività e la voglia di arrivare in fondo metteranno a dura prova anche l’amore dei due cantanti? Se, tuttavia, durante le varie puntate del serale si ritroveranno l’uno contro l’altra, in casetta, potranno continuare a vivere il loro amore, ma riusciranno a farlo serenamente e senza alcuna rivalità?

