Piccolo G e Federica stanno insieme ad Amici 2023/ Prima la crisi poi la separazione, brutto colpo al serale!

Piccolo G e Federica, coppia di Amici 22: dalla conoscenza alla crisi

Tra le coppie nate nella casetta di Amici 22 c’è quella composta da due cantanti molto apprezzati dal pubblico del talent: Piccolo G e Federica. Lui del team di Rudy Zerbi, lei in quello di Arisa, inizialmente si sono avvicinati e apprezzati come amici, ma questo affetto si è poi trasformato in amore durante la convivenza di questi mesi.

Piccolo G e Federica si sono ritrovati ad essere complici e concorrenti allo stesso tempo, e questo ha minato in alcuni momenti il loro rapporto. Proprio poche settimane fa i due hanno vissuto una crisi e un allontanamento significativo, ma si sono poi ritrovati grazie ad un chiarimento avuto faccia a faccia in cameretta. Qui Piccolo G ha affrontato Federica, rivelandole tutti i suoi sentimenti.

Piccolo G e Federica si lasciano? Brutte notizie dal serale di Amici 2023

“Mi dispiace sottrarmi ad un sentimento. È strano. Perché lo facciamo? Qual è il vero motivo? Mi vengono da pensare tante cose brutte, che non vorrei pensare. Non capisco, perché lo faccio? Io, non sapendo niente, non sapendo più quello che pensi, quello che provi, quello che senti… Mi faccio tante idee…” sono state le parole di Piccolo G a Federica. Lei ha allora replicato: “Delle volte hai dei comportamenti di me*da. All’inizio non mi sono mai inca**ata, perché dovevo conoscere quei lati. Magari era una volta…però questa cosa è successa tante volte.” Questo ha dato il via ad un chiarimento che ha messo poi pace tra i due. Per Piccolo G e Federica è però in arrivo un nuovo dramma, questa volta al serale di Amici 2023. Le anticipazioni, infatti, portano brutte notizie per la coppia! (Clicca qui per scoprire cos’è successo)

