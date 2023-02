Piccolo G e Jore, chi sarà eliminato da Amici 22?/ Rudy vuole Mezkal

Amici 22: Rudy Zerbi conferma Mezkal

Si prevedono cambiamenti dentro la casetta di Amici di Maria De Filippi. Nell’ultima puntata del talent show di Canale 5 Rudy Zerbi ha confermato l’ingresso di Mezkal: chi tra Piccolo G e Jore dovrà lasciare il posto al nuovo arrivato? Ma vediamo cosa è successo nell’ultima puntata di Amici. “Io ho chiesto alla produzione di vedere altri candidati possibili e fra i candidati ho notato lui e gli ho chiesto di venire a lavorare un po’ qui da noi. Ha fatto un po’ di lavoro e l’ho seguito e per me vederlo esibirsi qua con un pubblico davanti è un altro banco di prova”, ha detto il professore.

Dopo l’esibizione di Mezkal, Zerbi ha confermato di voler fare entrare il cantante: “Dopo averlo visto qua davanti a tutti io voglio far entrare questo ragazzo e sto pensando a una sostituzione con uno dei miei. Voglio però chiarirmi le idee, ma voglio che lui al momento stia qui per continuare a lavorare e quando avrò le idee chiare deciderò chi sostituire”.

Amici 22: Piccolo G e Jore a rischio eliminazione

Al momento Rudy Zerbi non sa ancora chi sostituire con Mezkal, ma anche se Aaron fa parte della sua squadra sembra che la scelta ricadrà fra Jore e Piccolo G. Jore ha accolto con molta diplomazia la possibilità di dover lasciare la casetta di Amici di Maria De Filippi: “Riconosco che devo ancora crescere. Qualsiasi sia la decisione di Rudy io sono contento perché per me è stata una bella prova. Penso che riguardi me la sostituzione perché io mi metto in dubbio sempre e per quello che mi sento dentro sento che potrei dare molto di più di quanto in realtà dia”. Glaciale, invece, al risposta di Piccolo G: “Non saprei cosa aggiungere, ma mi sento preso in causa”. Parole che hanno infastidito Zerbi: “La lingua ce l’hai quando vuoi usarla per parlare“. Sembra che hai la coda di paglia. Chi dovrà uscire tra Piccolo G e Jore per fare spazio e a Mezkal?

