Pier Alberto Bertazzi è morto/ Don Carrón: “amico vero nella strada per il Destino”

Pier Alberto Bertazzi è morto: l’annuncio della sua dipartita, avvenuta in seguito a un’intensa lotta contro la malattia, è giunto dal suo amico, Don Julián Carrón, il quale ha pubblicato un messaggio di ricordo, pieno d’affetto, sul sito di “Comunione e Liberazione”. In esso si legge che “il nostro carissimo Pier Alberto è andato a raggiungere don Giussani, che gli è stato padre, avendolo introdotto fin da ragazzo all’esperienza unica del rapporto con Cristo, al quale si è consegnato totalmente, vivendo come memor Domini un’affezione a Lui più potente di qualunque circostanza avversa”.

Sabino Cassese "Procure giudicano, sono quarto potere"/ "Troppi figli di magistrati…"

Affermazioni intense, che testimoniano la potenza del sentimento nei confronti del divino provata da Bertazzi, che, anni fa, sottolineò che rimanere, nel ’68, è stata “una pura questione di affetto, perché c’era qualcosa che ci aveva preceduto che anche in quel momento era più determinante di qualsiasi stimolo e più affascinante di qualsiasi progetto e più consolante di qualsiasi compagnia che veniva proposta in alternativa”.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 15 settembre: numeri vincenti (237/2021)

PIER ALBERTO BERTAZZI: FU LUI A SCEGLIERE IL NOME DI COMUNIONE E LIBERAZIONE

Don Carrón, nel prosieguo del suo intervento, ha evidenziato che a Pier Alberto Bertazzi si deve il nome di “Comunione e Liberazione”. Fu lo stesso Bertazzi a raccontarne la genesi: “Mi venne in mente che noi volevamo parlare di due cose… La liberazione, ovvero l’istanza che condividevamo con tutti, e la comunione, ovvero ciò che secondo la nostra esperienza poteva realizzarla. Comunione/liberazione: le due cose a cui tenere”.

Don Giussani fu conquistato da quella brillante intuizione e la vita di Bertazzi lascia a tutti noi un messaggio ben preciso, riconoscibile in una sua affermazione: “L’inizio di cui partecipiamo è per noi l’origine di una cosa che o è vera oggi oppure non è mai iniziata. Il fatto che quell’inizio sia mio non è il prodotto della lunga carriera che posso avere fatto, anche con qualche incarico e responsabilità; io partecipo di quell’inizio non perché c’ero. Non è questo il motivo per cui quell’inizio è interessante per me; lo è piuttosto se è qualcosa che è vivo ora, anzi, in qualche modo se è qualcosa che nasce oggi per me”. Nel suo ultimo intervento alla Diaconia della Fraternità a La Thuile, nonostante l’aggravarsi della malattia l’avesse molto debilitato, disse: “Io credo che sia fondamentale che noi teniamo conto del metodo che Dio ha seguito nella nostra storia; è come se ci avesse presi come il popolo ebraico. L’indiscutibilità di un metodo rispetto al quale sentirsi pieni, insomma, sentire che non manca niente, sentire che porta sulla strada giusta”.

ZAN: “LGBT? LA CHIESA SBAGLIA”/ “Votavo Lega quando era anticlericale e di sinistra”

© RIPRODUZIONE RISERVATA