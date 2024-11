Pier Silvio Berlusconi, chi è e carriera del compagno di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin debutta questa sera al timone di This is me, il nuovo programma in onda in prima serata su Canale 5 che celebra i talenti usciti dalla scuola di Amici nel corso degli anni. La conduttrice di Verissimo si lancia così in una nuova avventura, dove saranno le storie dei cantanti e ballerini del talent a dominare la scena; a supportarla da casa ci sono ovviamente la sua famiglia, i suoi figli e il suo storico compagno Pier Silvio Berlusconi, che a Mediaset è di casa.

Nato a Milano e classe 1969, Pier Silvio Berlusconi è il secondogenito di Silvio Berlusconi e dal padre ha ereditato la passione e lo spirito imprenditoriale, ricoprendo importanti ruoli nel corso della sua carriera. Dopo aver iniziato nel 1992 nel marketing di Publitalia, è successivamente diventato responsabile del coordinamento dei palinsesti dei programmi Mediaset, diventando vicedirettore generale Contenuti di R.T.I. nel 1999. La sua carriera nell’azienda lo porta poi a diventare vicepresidente Mediaset dal 2000 e amministratore delegato dal 2015, fonando l’anno successivo il polo radiofonico dell’azienda, RadioMediaset.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, la vita privata e il mancato matrimonio

Silvia Toffanin e il compagno Pier Silvio Berlusconi sono sentimentalmente legati dal 2001: la coppia è una delle più longeve del panorama televisivo italiano e dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, rispettivamente nel 2010 e nel 2015. Un amore che non è mai stato coronato dal matrimonio: la coppia non l’ha mai inserito tra le loro priorità, rinnovando il proprio amore giorno dopo giorno e senza la necessità di ricorrere alle nozze.

Ciclicamente spuntano rumors, in rete e sui social, su un loro presunto matrimonio in programma, ma la conduttrice di Verissimo ha sempre smentito, come rivelato in un’intervista per FQ Magazine nel 2021: “Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così“.

