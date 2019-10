Pier Silvio Berlusconi, compagno di Silvia Toffanin/ A Portofino c’è il segreto del loro amore

Pier Silvio e Silvia Toffanin una coppia che non scoppia

La storia tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin è una delle più longeve nel mondo dello spettacolo e il loro è un amore che fa sognare nella sua “normalità”. Insieme da 18 anni, la coppia ha deciso di non sposarsi, ma di creare comunque una bellissima famiglia – i due hanno insieme due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, rispettivamente di 9 e 4 anni – e di vivere la loro relazione il più lontano possibile dai riflettori, decidendo di andare ad abitare in Liguria, lontani da Milano e dal trambusto delle grandi città. “Quando è nato Lorenzo, io e Silvia non abbiamo pensato subito all’ipotesi di trasferisci a Portofino, ma poi abbiamo iniziato a dire: ‘Restiamo qui per un altro weekend'”, ha raccontato il vicepresidente Mediaset a Tv, Sorrisi e Canzoni a settembre, fino a che “un altro weekend” è diventato un trasloco definitivo.

Pier Silvio e Silvia Toffanin, la distanza mantiene viva la passione

La Liguria è quindi il nido d’amore per la coppia: mentre i figli frequentano la scuola pubblica, Pier Silvio vive a Milano dal lunedì al venerdì, per poi tornare a casa nel weekend e dedicarsi ai figli. Silvia, invece, ha base fissa in Liguria e va a Milano solo per registrare la puntata di Verissimo. È anche per questo motivo che la conduttrice ha sempre rifiutato di condurre altri programmi, preferendo restare vicino alla sua famiglia. “Preferisco passare il tempo con i miei figli e il mio compagno”, ha spiegato più volte la Toffanin a chi le chiede perché non conduca un maggior numero di show televisivi, oltre a Verissimo, di cui è l’indiscussa regina. L’attaccamento alla loro casa ligure, tra l’altro, è stato provato anche negli ultimi giorni: Berlusconi è stato nominato Cittadino Onorario di Portofino dal sindaco del comune in questione, per l’impegno profuso nell’aiutare la città messa in ginocchio dal nubifragio di un anno fa. Al suo fianco, anche in questa occasione, c’era sempre Silvia Toffanin, fiera e soddisfatta. Ma qual è il segreto del loro amore? Probabilmente sapere trasformare la distanza e la mancanza in passione e sentimento: “Sentirne la mancanza e non vedere l’ora di riabbracciarlo è un sentimento importante che mi fa stare bene: tiene vivo il nostro amore”, ha spiegato Silvia Toffanin. E oggi che la conduttrice compie 40 anni, chissà, quali sorprese ha in serbo per lei Pier Silvio…

