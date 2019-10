VERISSIMO/ Ospiti 26 ottobre: da Heather Parisi a Francesco Arca

Sabato 26 ottobre, alle 16, canale 5 trasmette un altro, imperdibile appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin che, la scorsa settimana ha incollato davanti ai teleschermi 2.578.000 spettatori pari al 21.3%, mentre Verissimo – Giri di Valzer 2.430.000 spettatori (19.3%) torna a fare compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia di Mediaset con tantissimi ospiti. Si parte con l’intervista imperdibile realizzata a Heather Parisi: per la prima volta, la ballerina e showgirl americana si racconta ai microfoni del programma di canale 5 ripercorrendo le tappe più importanti della sua privata e professionale. Secondo le prime indiscrezioni, nell’intervista, la Parisi si lascerà andare ad uno sfogo nei confronti di Lorella Cuccarini con cui ha avuto diversi scontri sui social. Heather, inoltre, ai microfoni di Silvia Toffanin, avrebbe puntato il dito anche contro Pippo Baudo, reo di aver creato la rivalità con la Cuccarini.

VERISSIMO, GLI OSPITI DEL 26 OTTOBRE: IL RITORNO DI RIKI

Grande attesa per il ritorno in tv di Riki. Dopo un anno di silenzio, il cantante è tornato con un nuovo lavoro discografico e nella puntata di Verissimo in onda oggi, svelerà i motivi che l’hanno spinto ad allontanarsi dalle luci dei riflettori e dal successo che dopo Amici lo aveva travolto. Spazio, poi, a Viriginia Raffaele. Attrice, imitatrice e conduttrice, cresciuta tra le giostre della propria famiglia, la Raffaele racconterà i suoi sogni professionali e privati che deve ancora realizzare. Diventato popolare con Uomini e Donne, Francesco Arca si racconterà a 360 gradi svelando le tappe della sua carriera da attore. Protagonista della terza stagione della fiction L’isola di Pietro, Francesco Arca parlerà anche della sua bellissima famiglia. Innamorato della compagna Irene Capuano, Francesco si racconterà anche come papà di Maria Sole e Brando.

VERISSIMO: L’INTERVISTA DI COPPIA DI FILIPPO BISCIGLIA E PAMELA CAMASSA

Reduci dalla partecipazione ad Amici Celebrities, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa raccontano la loro lunga e bellissima storia d’amore. Innamorati, felici e complici, hanno affrontato insieme l’avventura ad Amici Celebrities, vinto proprio da Pamela. La storia tra la Camassa e il conduttore di Temptation Island, però, nel corso degli anni, ha dovuto superare anche dei momenti difficili. L’amore, però, è stato più forte di tutto e tutti ed oggi, nella prima intervista di coppia, a Silvia Toffanin sveleranno il segreto della loro unione non tralasciando la possibilità di avere un figlio che Filippo sogna da tempo. Sarà, dunque, un racconto inedito per una coppia bellissima che riesce anche a giocare e a divertirsi nonostante l’amore duri ormai da tantissimi anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA