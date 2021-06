Piera Maggio diffida Quarto Grado/ Denise Pipitone, “frasi offensive contro di me”

Piera Maggio diffida Quarto Grado. Lo ha annunciato lei stessa tramite i suoi profili social, spiegando il motivo per il quale ha preso questa decisione contro la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi. La mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo 17 anni fa, non vuole che il programma tratti più il caso della figlia, né deve «a citare il mio nome o quello di mia figlia a causa delle continue, reiterate frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inopportuna, senza contegno, da parte di Carmelo Abbate e senza nessuna presa di distanza da parte di Nuzzi». Così per Piera Maggio sarebbe stato dimostrato «un plateale atteggiamento di parte e non certamente garantista». Quindi, si riserva di querelare il programma e i suoi autori «che consentono questo scempio delle vittime di un reato». Tutto è cominciato venerdì scorso con un post di Piera Maggio che aveva espresso indignazione e pubblicato il contenuto di un messaggio WhatsApp inviato al conduttore Gianluigi Nuzzi.

Denise Pipitone, inviato Ore 14 aggredito e minacciato/ Milo Infante "Inaccettabile!"

LO SCONTRO TRA PIERA MAGGIO E CARMELO ABBATE

Nel mirino le dichiarazioni di Carmelo Abbate, ospite di Quarto Grado. Questi è da sempre sostenitore dell’innocenza di Jessica Pulizzi e Anna Corona. In puntata aveva una volta ancora difeso la figlia di Pietro Pulizzi. «Ma secondo voi una ragazzina di 13 anni, nei confronti della donna che viene indicata per avergli rubato il padre, cosa può provare?», aveva detto ad esempio Carmelo Abbate. «Ma come vi sentite a far denigrare una madre a cui le è stata rapita una bambina, cercando di giustificare la violenza», aveva attaccato Piera Maggio. Per poi alzare ulteriormente i toni: «Tutto questo è di uno squallore vergognoso. Non sapete nulla realmente della mia vita e mi fate passare per una donna frivola, leggera e senza sentimenti. Vergogna no?». Non si era fatta attendere la replica di Carmelo Abbate, sempre via social: «Mi sfugge il passaggio dove avrei definito “frivola” la signora Piera Maggio mi sfugge dove avrei “denigrato”, “giudicato” o pronunciato qualsiasi tipo di offesa all’indirizzo della signora Piera Maggio. Ho riportato quanto scritto in sentenza». Oggi l’annuncio della diffida da parte della mamma di Denise Pipitone.

Milano, Gianluigi Paragone si candida/ “Il Green di Sala lo lasciamo ai fighetta”

LEGGI ANCHE:

Covid causa problemi cognitivi e comportamentali/ Studio: “PTSD, ansia e depressione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA