Piera Maggio, mamma Denise Pipitone/ “Mia figlia? Sequestrata da un assassino”

Nel corso della trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha Visto?”, condotta da Federica Sciarelli, è intervenuta in videocollegamento da Marsala Piera Maggio, mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa all’età di tre anni nel lontano 2004. I fatti: come riporta il blog cerchiamodenise.it, “appena il tempo di servire in tavola la pasta per il pranzo e Denise Pipitone era sparita dal marciapiede davanti alla porta di casa dove stava giocando. la scomparsa è avvenuta intorno a mezzogiorno dell’1 settembre 2004 a Mazara del Vallo (Trapani) in via Domenico La Bruna, angolo via Castagnola, che porta velocemente all’autostrada. Denise ha svoltato l’angolo della strada per rincorrere un cuginetto, dove abita una zia della bambina che ha riferito di averla vista l’ultima volta intorno alle 11.45 fare capolino”. Un dramma per la sua famiglia, che da allora non ha mai smesso di provare a rintracciarla, nella convinzione che la bambina, oggi una ragazza, possa essere ancora viva.

PIERA MAGGIO: “INDAGINI CONDOTTE MALE”

La signora Piera Maggio ritiene che siano stati commessi alcuni errori nelle indagini: “I primi momenti sono fondamentali. Fu controllata una casa sbagliata. Non abbiamo delle persone preposte a lavorare alla scomparsa di un bambino piccolo e agire nell’immediatezza. Spero che qualcuno si metta una mano sulla coscienza, mi rivolgo a chi sa e non parla. Le indagini si devono fare lontano da parenti e conoscenti. Noi sappiamo chi sono i colpevoli, lottiamo fino alla fine per la verità e la giustizia. Andiamo avanti e continueremo”. Una tenacia e una convinzione proprie di un genitore che si vede portare via la propria figlia senza sapere a chi dire “grazie” e, soprattutto, senza sapere se potrà mai rivederla, un giorno. Secondo la mamma, Denise Pipitone non è morta, anche se chi l’ha sequestrata potrebbe essere “un potenziale assassino. Denise non è sparita nel nulla, è stata sequestrata sotto casa mia e non è stato un rom qualsiasi. Chi l’ha presa sapeva molto bene quello che faceva”.



