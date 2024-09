Piera Romoli, chi è la moglie di Franco Simone: Desiderio è il brano che li unisce

Piera Romoli e Sara sono la moglie e la figlia di Franco Simone, che oggi pomeriggio interverrà nel salotto de La volta buona su Rai 1 per un’intervista con la padrona di casa Caterina Balivo. Il celebre cantautore e autore televisivo, oltre ad una ricca carriera di grande successo grazie alla quale ha spopolato anche all’estero, in particolare tra Europa e America Latina, è da anni felicemente sposato con colei che è stata in passato sua corista e ora diventata sua moglie: Piera Romoli.

La loro storia d’amore è estremamente riservata e decisamente lontana dal mondo dei riflettori e del gossip; entrambi, infatti, sono piuttosto restii a parlarne in forma pubblica e preferiscono tutelarla dalle ingerenze della cronaca rosa. Di loro sappiamo però che in passato hanno collaborato a livello musicale, cantando insieme il brano Desiderio, estratto dall’album del cantautore del 1989 Totò.

Sara, chi è la figlia di Franco Simone: “La cosa più bella“

Franco Simone e la moglie Piera Romoli, sposati da tanti anni, hanno dato alla luce una figlia di nome Sara. Anche lei è lontana dal mondo dei riflettori, sappiamo però che il cantautore le ha dedicato uno dei suoi ultimi brani, intitolato Figlia e che celebra l’amore paterno. “Figlia, desiderata figlia. Figlia, la cosa giusta è quella che tu fai. Il sole sa quando nascere e brillare. Da quando ci sei. Figlia, che resti simile alla gente. Che se non ama vivere non sa. Il sole più non smette di brillare. Da quando sei qua“, alcuni versi della canzone.

Di lei Franco Simone aveva parlato in un’intervista dello scorso gennaio rilasciata sempre a La volta buona, in cui aveva parlato del loro prezioso legame: “Mia figlia è ancora più adorabile adesso che è cresciuta. È la cosa più bella della mia vita“. E, parlando dell’attività professionale della ragazza, aveva aggiunto: “Oggi è una sessuologa clinica e psicoterapeuta. Pensa, prima non si poteva neppure parlare a casa mia di sesso, oggi c’è lei che analizza tutto“.