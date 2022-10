Pierfrancesco Pingitore chi è/ Il padre del Bagaglino e del cabaret italiano

Pierfrancesco Pingitore chi è: carriera, libri e biografia

Pierfrancesco Pingitore sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Regista, drammaturgo, giornalista, sceneggiatore e autore televisivo di massimo spessore, ha segnato una generazione con i suoi programmi cabarettistici. Nato a Catanzaro il 27 settembre del 1934, si è iscritto all’albo dei giornalisti nel 1962 ed è stato anche redattore del giornale Lo Specchio. Pierfrancesco Pingitore ha, poi, fondato la compagnia del Bagaglino nel 1965 insieme a Mario Castellacci.

Da quel momento, l’autore ha creato spettacoli di varietà e cabaret sia in teatro che su piccolo schermo diventando il padre di un genere televisivo storico per l’Italia. Insieme alla compagnia ha creato diversi programmi molto noti tra il 1973 e il 2017. Non è possibile dimenticare show di primo ordine tra i quali: Torte in faccia, Mi consenta e Rose Rosse Magnámose Tutto!. A lavorato con personalità del mondo dello spettacolo molto note tra cui: Pamela Prati, Valeria Marini, Pippo Franco, Oreste Lionello, Gianfranco D’Angelo e tanti altri. La sua carriera però, non si limita all’ambito strettamente televisivo. Pierfrancesco Pingitore ha anche pubblicato diversi libri; la sua ultima opera è un romanzo che si intitola Confessioni Spudorate, ambientato in un lasso di tempo che va dalla Seconda Guerra Mondiale al 2020. Nel 2013, con il libro Memoria del Bagaglino, ha vinto il prestigioso Premio Acqui Storia.

Pierfrancesco Pingitore: vita sentimentale, figli e curiosità

Pierfrancesco Pingitore è molto riservato sulla sua vita sentimentale, dunque, non si hanno informazioni su una moglie o compagna. Ciò di cui si è a conoscenza è che ha una figlia, Donatella Pingitore. Anche su di lei ci sono scarsi dettagli, ma si è sposata con l Generale di corpo d’armata Vittorio Tomasone.

Con lui Donatella ha avuto un figlio maschio, dunque, Pierfrancesco Pingitore ha potuto godere la gioia di diventare nonno.

