Pierfrancesco Stocco è morto/ Pr romano, Laura Chiatti: “Fai buon viaggio amico mio!”

Pierfrancesco Stocco, meglio noto nell’ambiente del mondo dello spettacolo semplicemente come Pierfra, ha perso la vita. Il PR tra i più amati della movida romana si è spento a soli 46 anni. La terribile notizia si è diffusa la serata scorsa attraverso i social network. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio e di affetto, molti hanno condiviso fotografie e pensieri, ricordandolo come una persona estremamente solare, positiva e sempre sorridente. Il suo ultimo post pubblico condiviso su Facebook data 30 luglio: “Il compleanno più difficile della mia vita…non mi sono mai piaciuti i disertori. La guerra la puoi vincere o perdere, ma l’unica cosa che conta davvero è che si possa raccontare di averla combattuta. La fortuna può mancare, il valore no!”. Commovente il pensiero di un suo amico: “Vola Pier con il tuo vespino e tuoi mille cappelli e le tue mille donne al seguito…Vola Pier da Monteverde, al centro, fino a Parioli, vola Pier in un mondo migliore… ti voglio bene”.

Pierfrancesco Stocco è morto, il saluto di Laura Chiatti

L’ultimo saluto al pr Pierfrancesco Stocco è stato condiviso pure tra alcuni volti celebri dello spettacolo. Tra questi, l’attrice Laura Chiatti: “Mi avevi detto che non avresti mollato perché eri uno tosto. Lo eri davvero Pierfra. Spero che in quest’altra dimensione tu possa avere quella vita figa di cui parlavamo sempre. Ti porto nel mio cuore. Fai buon viaggio amico mio”. A lasciare un messaggio di cordoglio anche Michela Quattrociocche, Stefano Accorsi (“Mi dispiace Laura. Un grande abbraccio”) e il calciatore Liverani. “Pierfra sei nei nostri cuori per sempre… grande amico di tutte noi donne…”, si legge tra i commenti. Alcuni invece, hanno domandato anche con una certa insistenza chi fosse, fino all’osservazione più giusta: “Che importa chi era, purtroppo un altro giovane che ci lascia! Sincere condoglianze!”.





