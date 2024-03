Piergiorgio Giacovazzo choc su Fiorello e la figlia: “Ora questa avrà 12 trasmissioni”/ Provvedimento Rai

Piergiorgio Giacovazzo e la gaffe su Fiorello e la figlia Angelica

Per celebrare la Festa del papà, nella puntata di Vira Rai2 trasmessa oggi, martedì 19 marzo, Fiorello è arrivato in auto con la figlia Angelica con cui ha poi duettato regalando un momento magico ai telespettatori. Il momento è stato anche oggetto di un servizio del Tg 2 e a lanciarlo è stato il giornalista Piergiorgio Giacovazzo. Dopo aver lanciato il servizio, il giornalista si è lasciato andare ad un commento sul duetto tra padre e figlia non rendendosi conto di avere il microfono aperto. “Che carini! Ora questa avrà 12 tra…”, le parole del giornalista ascoltate dai telespettatori prima che la regia riuscisse a far ascoltare altro.

Tuttavia, è molto probabile che la parola pronunciata dal giornalista sia “trasmissioni”. Il momento è diventato immediatamente virale sui social dove è stato pubblicato il video. In seguito all’episodio è poi arrivata una nota della Rai.

Il provvedimento disciplinare avviato dalla Rai

La Rai, con una nota ufficiale, fa sapere che “in riferimento al commento inappropriato e del tutto gratuito fatto dal conduttore del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo a proposito della performance di Fiorello e della figlia a ‘Viva Rai2!, l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio ha dato mandato di avviare un provvedimento disciplinare”.

La Rai, dunque, è intervenuta con una nota ufficiale sulla questione che, in poche ore, ha scatenato diverse reazioni sui social da parte degli utenti.

Il microfono aperto del giornalista del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo. 🤔😵‍💫pic.twitter.com/4X8nDzkENU — LALLERO (@see_lallero) March 19, 2024













