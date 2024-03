Piergiorgio Giacovazzo, nessun provvedimento per il fuorionda sulla figlia di Fiorello?/ ‘Graziato’ dalla Rai

Piergiorgio Giacovazzo ‘ancora’ alla conduzione del TG2 dopo il ‘caso’ del fuorionda

Negli ultimi giorni ha fatto il giro del web e non solo una clip con protagonista Piergiorgio Giacovazzo, giornalista del Tg2 ‘reo’ di essersi reso protagonista di un fuorionda piuttosto discusso. Lanciando un servizio che raccontava, in occasione della festa del papà, del tenero duetto tra Fiorello e Sua figlia a VivaRai2!, si è infatti espresso con parole che poco sono state apprezzate dall’opinione pubblica e dai vertici della rete. “Ora questa avrà 12 trasmissioni”.

In realtà, l’allusione alla parola “trasmissioni” è frutto di una deduzione fatta da chi ha ricostruito la vicenda dal momento che il fuorionda di Piergiorgio Giacovazzo si è interrotto prima che completasse la frase. In ogni caso, come reso noto anche dai vertici Rai, per il giornalista era stato annunciato un provvedimento disciplinare che – come riporta Leggo – non sembra però essersi ‘ancora’ realizzato.

Fiorello ‘perdona’ Piergiorgio Giacovazzo e ‘attenua’ anche il provvedimento della Rai

Il portale spiega come, in occasione dell’appuntamento odierno delle ore 13 con il TG2, Piergiorgio Giacovazzo era stabilmente ancora alla conduzione. L’impressione è dunque che non sia arrivato un provvedimento disciplinare dopo il fuorionda riferito alla figlia di Fiorello dopo il duetto a VivaRai2!. Quanto meno, è possibile che la “punizione” per il giornalista sia stata una strigliata per quanto accaduto, forse anche grazie al chiarimento annunciato dallo stesso Fiorello con un video pubblicato sui social.

Fiorello aveva infatti spiegato alcune ore dopo il ‘caso’ del fuorionda di Piergiorgio Giacovazzo di aver avuto modo di parlare con lui della questione. Lo showman ha dunque disteso il clima, sia con la sua consueta ironia sia parlando di un chiarimento tra i due volto a mettere una pietra sopra alla questione dopo la ‘bufera’ mediatica delle ultime ore. “‘Ste cose scappano, io e Piergiorgio ci siamo sentiti al telefono e l’abbiamo risolta tra di noi, tra uomini” – ha spiegato lo showman – “E poi non ha detto niente di male; ci siamo chiariti, tutto è bene quel che finisce bene…”.











