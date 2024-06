PIERINA PAGANELLI, LA “PROFEZIA” DI VALERIA BARTOLUCCI/ Un nuovo indagato dopo Louis Dassilva? L’ipotesi…

Da mesi le sue parole sfilano come lame tra le cronache “rosa” collaterali alla terribile vicenda dell’omicidio di Pierina Paganelli, e ora Valeria Bartolucci insiste su un punto al netto della scoperta del tradimento da parte di suo marito, Louis Dassilva, con l’ex amica Manuela Bianchi, nuora della vittima: dopo l’iscrizione del coniuge nel registro degli indagati, la Procura di Rimini dovrebbe concentrare l’occhio su qualcun altro per arrivare alla verità sul delitto.

Mara Favro, i dubbi dell'ex compagno/ "Gli ultimi messaggi WhatsApp forse scritti da un'altra persona"

Una sorta di “profezia” che è molto più di un sentore intimo ed esclusivo: nell’aria, da giorni, fluttua l’odore di una imminente ulteriore novità investigativa e questa, appunto, potrebbe tradursi nell’iscrizione di un nuovo nome che allarghi così il cono degli accertamenti irripetibili su Dna e reperti della scena del crimine. “Loris o Manuela? Non faccio nomi – ha dichiarato Valeria Bartolucci Mattino 5 -, dico che nella cerchia degli attenzionati sarebbe giusto e doveroso che venisse iscritto anche qualcun altro. Mio marito è non c’entra nulla. Faccio fatica a credere che la storia con Manuela sia continuata dopo l’omicidio, l’ho monitorato. Mi auguro che l’indagine si allarghi“.

Nicolas Del Rio, corriere scomparso/ Il giallo dell'ultima chiamata al datore di lavoro e le intercettazioni

Omicidio Pierina Paganelli, anche le amiche di Manuela Bianchi sentite in questura

Nelle ultime ore, in questura a Rimini nuove audizioni di persone informate sui fatti dopo la nipote 17enne della vittima e un parente della nuora. Si tratterebbe di due amiche di Manuela Bianchi che, stando alle indiscrezioni, farebbero parte della stessa congregazione dei Testimoni di Geova e potrebbero aver fornito un quadro di elementi più nitidi sulla relazione extraconiugale tra la nuora di Pierina Paganelli e l’attuale indagato Louis Dassilva. Sullo sfondo degli sforzi investigativi finora condotti per arrivare all’assassino di Pierina Paganelli, l’ipotesi di un movente passionale non ha mai perso terreno e ora apparirebbe più robusta, sebbene tutte le piste restino aperte compresa quella di un delitto maturato nel contesto religioso.

Lorys Stival, lettera del padre Davide per i 18 anni/ "Oggi saresti maggiorenne, ma posso solo immaginarlo"

Le due donne sentite dalla Squadra mobile sarebbero state a conoscenza della storia d’amore tra i due, secondo gli inquirenti molto più intensa di come entrambi l’avrebbero confezionata nei loro racconti a favore di telecamera. Le amiche di Manuela Bianchi sarebbero state ascoltate anche in merito ai rapporti tra la donna e il marito Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, e tra quest’ultima e la stessa nuora. Nel frattempo, l’ex comandante del Ris di Parma, generale Luciano Garofano, e il criminalista Davide Barzan, consulenti di Manuela Bianchi, hanno effettuato un sopralluogo sulla scena del crimine in via del Ciclamino. Attività condotta nell’ambito di indagini difensive a titolo preliminare che sembra però in qualche modo “propedeutica” a una fase più approfondita in vista di un possibile mutamento nella posizione della loro assistita: Manuela Bianchi sa che potrebbe essere indagata, ma si è detta da sempre a disposizione per l’accertamento dei fatti e sicura di non avere avuto alcun ruolo nell’atroce fine di Pierina Paganelli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA