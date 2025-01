Pierina Paganelli è stata realmente uccisa da Louis Dassilva? Ce lo si è chiesto ieri sera durante l’ultima puntata di Quarto Grado, mandando in onda alcune delle dichiarazioni dello stesso presunto omicida fornite in sede di interrogatorio agli inquirenti. “Sono andato di sotto per parlare con Loris”, dice riferendosi al giorno del ritrovamento del cadavere della povera Pierina Paganelli. Che cosa ha fatto quel giorno Louis dopo la macabra scoperta? “Io sono andato di sopra, ho finito di prepararmi, di sciacquarmi, e dovevo cambiare la medicazione (era stato vittima di un incidente in moto ndr), poi mi sono messo a cucinare poi sono uscito con il motorino, e sono uscito a chiamare Loris”.

Ma è andata davvero così? Quarto Grado ha parlato proprio con Loris Bianchi, fratello di Manuela, spiegando: “Me lo sono visto arrivare, io mi ricordo che arrivava dall’esterno, forse era andato a fare un po’ di spesa, poi è andato a casa. A memoria – ribadisce – veniva da un’altra parte per andare poi su in casa”. Louis quindi veniva da casa o da fuori? Si domanda il talk di Rete Quattro: “Io sono rimasto fuori neanche dieci minuti – spiega Louis – ho lasciato i fornelli accesi”.

PIERINA PAGANELLI, E I TANTI DUBBI SU LOUIS DASSILVA

Le parole fornite da Dassilva sembrerebbero quindi le ennesime dichiarazioni poco chiare che hanno fatto insospettire gli inquirenti, che lo hanno poi indagato e quindi arrestato. Ricordiamo che il senegalese è in carcere dallo scorso mese di luglio e che a febbraio ci sarà l’incidente probatorio che dovrà stabilire se quell’uomo che passa sotto la Cam 3 della farmacia di via del Ciclamino in Rimini sia effettivamente Louis, come sostiene l’accusa, o un altro condomino, come invece precisa la difesa.

A riguardo Quarto Grado ha mandato in onda un altro filmato della Cam 3 di pochi giorni prima la sera del delitto di Pierina Paganelli, in cui afferma con certezza che l’uomo inquadrato nel video è Emanuele Neri (il condomino), ma sembrerebbe identico al video incriminato del 3 ottobre 2023. Se il filmato non dovesse stabilire con certezza che quello che passa sotto la telecamera è Louis, i suoi avvocati ne chiederanno la scarcerazione.

