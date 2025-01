La trasmissione Chi l’ha visto è tornata – come spesso fa – dell’ormai lunghissimo caso di Pierina Paganelli che da tempo occupa le prime pagine di buona parte dei quotidiani, oltre che il lavoro della procura di Rimini che per ora non è ancora riuscita a dare una concreta spiegazione a quanto accaduto all’anziana signora morta nel vano del garage del suo condominio in via del Ciclamino lo scorso 3 ottobre 2023: la redazione di Rai 3 – infatti – è stata contattata dal più volte presente telespettatore Daniel Auber che da Los Angeles si occupa di effetti speciali cinematografici e ha cercato di rielaborare i video della famosa Cam 3.

Prima di arrivare ad Auber è importante partire dal principio per ricordare che attualmente sulla morte di Pierina Paganelli il ‘cappio’ della procura si è stretto solamente attorno alla figura di Louis Dassilva che da tempo intratteneva una relazione extraconiugale con la nuora della vittima che – ipotizza la Procura – era pronta a rivelare alla loro congrega dei Testimoni di Geova che l’avrebbero espulsa per averne violate le regole.

Interessante anche ricordare che complessivamente ad ‘incastrare’ Louis Dassilva ci sarebbe soprattutto – almeno da quello che ci è dato sapere dalle indiscrezioni che sono emerse fino ad ora, ma ci torneremo – il video dalla Cam 3 della farmacia vicina all’abitazione di Pierina Paganelli; mentre recentemente il super perito della Procura analizzando le poche tracce presenti vicino e sul corpo della vittima ha escluso completamente la presenza del DNA di Dassilva dalla scena del crimine, ma il tal senso è bene precisare che questo aspetto non è mai stata nominata alcuna traccia dell’uomo nei mandati d’arresto.

L’analisi dello spettatore di Chi l’ha visto sulla morte di Pierina Paganelli: l’uomo della Cam 3 è Louis Dassilva?

Prima di venire al presente, vale la pena soffermarci un attimo sulla Cam 3 che avrebbe impresso il (presunto) Louis Dassilva nei pressi del luogo dell’omicidio di Pierina Paganelli che è stato lungamente analizzato dalla Procura anche grazie all’aiuto di alcuni figuranti che hanno cercato di replicare le poche e sfocate immagini giungendo alla conclusione che quel soggetto fosse certamente di carnagione scura; ma per ora manca anche l’ufficialità del fatto che sia effettivamente Dassilva, in attesa di un incidente probatorio che dovrebbe tenersi nel corso del prossimo mese.

Tornando ad Auber, grazie all’aiuto di Chi l’ha visto lo spettatore è riuscito ad analizzare a fondo i video della Cam 3 centrale nelle indagini sulla morte di Pierina Paganelli, mettendo assieme tutti i frame che è riuscito ad estraporlarne per ottenere un’immagine leggermente più nitida del presunto killer dall’anziana signora: un’immagine – quella che trovate all’inizio di questo articolo – certamente evocativa e che ora potrebbe aiutare ulteriormente gli inquirenti nel loro lunghissimo e complesso lavoro.