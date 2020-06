Pierluigi Diaco censura l’ospite a Io e Te/ “Messaggio sbagliato per i truffati…”

Pierluigi Diaco prima bacchetta e poi censura l’ospite di Io e Te. Nello spazio dedicato alle storie d’amore dei telespettatori, il giornalista racconta la storia di Elisabetta e Paolo, sposati e genitori di una figlia che, tuttavia, prima d’incontrarsi, sono stati sposati altre due volte. Paolo non ha avuto altri figli, mentre Elisabetta sì. “Voi avete una storia particolare e avere una figlia, Marilù” spiega Pierluigi Diaco. “Due figlie”, lo corregge la signora Elisabetta. “Sì, voi due avete una figlia. Se vuole condurre signora, le do le chiavi in mano della trasmissione“, ribatte Diaco che poi continua il racconta spiegando come, oltre a Marilù nata dalla storia con Paolo, la signora Elisabetta abbia avuto un’altra figlia, nata dal primo matrimonio. La coppia racconta così la storia del loro amore ed è un particolare che fa scattare la censura da parte di Diaco.

PIERLUIGI DIACO BACCHETTA E CENSURA LA SIGNORA ELISABETTA A IO E TE

Elisabetta e Paolo raccontano di essersi incontrati casualmente e di essersi innamorati condividendo insieme la passione per lo spettacolo. La coppia ha anche vissuto per sei anni in Brasile decidendo di tornare in Italia per alcuni problemi di salute di Paolo che, in Brasile, avrebbero dovuto risolvere con un’assicurazione sanitaria privata. “Non avevamo i soldi per tornare e quindi mi sono inventata un calendario che ho venduto con la ricarica della postpay. Una notte in cui ero disperata, io ero in contatto con gli amici italiani su Facebook e si apre una chat. Una persona vestita da sacerdote mi fa ‘nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo’. Dico mi scusi chi è lei? Io non ho un sacerdote tra i contatti“, racconta la signora Elisabetta. “Chi era?“, chiede Pierluigi Diaco. “Una persona che era apparsa perchè ero preoccupata di non rientrare in Italia”, risponde la signora. Pierluigi Diaco, però, blocca immediatamente il racconto: “io queste cose non le voglio sentire. La censuro subito perchè queste cose delle apparizioni che derivano attraverso dei messaggi su internet, mi scusi se sono molto severo su questo, rischiano di essere un messaggio sbagliato per tutte quelle persone che vengono truffate da apparizioni e segnalazioni che non stanno nè in cielo nè in terra”.





