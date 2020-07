Pierluigi Diaco in difficoltà con Iva Zanicchi/ “Ti ringrazio per la stima, ma se…”

Iva Zanicchi mette in difficoltà Pierluigi Diaco in diretta durante il suo faccia a faccia a Io e Te nella puntata del 22 luglio. Dopo essersi raccontata a 360 gradi, Iva Zanicchi rivolge un appello alla Rai chiedendo di non chiudere la trasmissione e dare una nuova possibilità a Pierluigi Diaco. “Io mi auguro di rivederti. Mi auguro e spero che questa trasmissione che ha fatto compagnia e lo dico sinceramente senza sviolinate, possa andare avanti“, afferma Iva Zanicchi prima di salutare il pubblico e chiudere il suo faccia a faccia. “Chiudiamo il 4 settembre”, le spiega Pierluigi Diaco. “Tornate il 4 settembre?“, chiede Iva. “No chiudiamo”, replica Diaco la cui presenza non sarebbe prevista nei palinsesti della prossima stagione della Rai.

IVA ZANICCHI E L’APPELLO ALLA RAI PER PIERLUIGI DIACO

Iva Zanicchi, dopo aver scoperto la data dell’ultima puntata di Io e te, chiede in diretta a Pierluigi Diaco se tornerà poi nuovamente in onda. Il conduttore le spiega che, per il momento, non è previsto alcun ritorno. La Zanicchi, così, rivolge un appello ai vertici della Rai. “Signora Rai, avete fatto una programmazione meravigliosa, complimenti. Ma quest’uomo deve andare avanti”, afferma la Zanicchi. “Non mi mettere in difficoltà”, risponde Diaco visibilmente in imbarazzo. “Ma chi se ne frega. Lo dico io. Non sono della Rai, non sono di nessuno”, replica la Zanicchi. “Ti ringrazio per la stima, ma devo darti una cosa perchè mi metti in forte difficoltà se continui”, chiude Diaco ponendo un punto all’argomento.



