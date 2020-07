IVA ZANICCHI/ “Sono leggermente depressa, non esco più di casa” (Io e te)

Iva Zanicchi ospite di Pierluigi Diaco a Io e Te: gradito ritorno nel pomeriggio di Rai Uno per l’Aquila di Ligonchio, che già lo scorso anno era stata accolta dal conduttore nel suo salotto. Nelle ultime settimane hanno creato un certo clamore alcune dichiarazioni rilasciate dalla grande Iva Zanicchi a proposito del suo stato d’animo. Intervistata dalla trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1, la cantante ha ammesso di essere stata particolarmente segnata dall’esperienza del lockdown: “Sono leggermente depressa, non ho ancora il mio buonumore ma voglio tornare ad esser quella di prima, più divertente e spiritosa, cose che non sono più”. La Zanicchi ha spiegato: “Mio marito e io siamo ancora chiusi in casa, perché non riusciamo più a riprendere il ritmo di prima. Io sono andata al supermercato e dal parrucchiere. Ma mi riabituerò piano piano. Alla mascherina mi sono abituata, ma una fatica. E d’estate…“. Che dite, da quest’intervista sono trascorse poche settimane: Iva si sarà ripresa?

IVA ZANICCHI A IO E TE

Nella stessa intervista, Iva Zanicchi ha detto anche la sua sulla situazione politica che il Paese sta vivendo, esprimendo un giudizio sul premier Conte e sul governo: “Conte si presenta molto bene, ha classe e questo ha un grande valore, soprattutto in certi Paesi l’aspetto conta molto. Parla anche inglese”. Iva ha proseguito: “Governare questo Paese è difficilissimo. Lui, quasi tutti giorni, a reti unificate, si faceva vedere e rassicurava. Lo avrei fatto anche io. Poi non ha mantenuto quello che ha detto, ma non perché non lo abbia voluto ma perché non sa che pesci prendere. Si arrampicano sui vetri. Non riescono proprio, ma non per cattiveria. È che non son capaci e non mi riferisco a Conte in questo caso”. A chi si riferisce? La Zanicchi non si scopre troppo: “Nel tennis c’è il doppio e si gioca in quattro, lì giocano almeno in 20 e non si sa dove vanno a finire le palle”. Avrà cambiato idea dopo l’esito della trattativa in Europa sul Recovery Fund?



