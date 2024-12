Bella Festa con Pierluigi Diaco su Rai 2: Lino Banfi tra gli ospiti della serata di oggi 26 dicembre 2024

Oggi 26 dicembre 2024 va in onda su Rai 2 una nuova puntata di Bella Festa, programma condotto da Pierluigi Diaco. Dopo Bella Ma, il conduttore porta in scena uno show dedicato alle vacanze natalizie. Il prime time si trasforma dunque in una vera e propria festa con due serate all’insegna del divertimento. Protagonista assoluta dell’evento sarà la famiglia, e vicino a Diaco avremo il piacere di vedere tanti ospiti tra attori e cantanti.

BellaFesta per Fondazione Telethon, diretta 22 dicembre 2024 su Rai 1/ Ospiti e anticipazioni serata di gala

Questa sera Bella Festa ospiterà Lino Banfi, che nel giorno di Santo Stefano si presenterà su Rai 2 con Rosanna, sua figlia. Non solo, tra gli invitati in queste puntate speciali ci saranno anche Simona Izzo insieme ad Alice, sua nipote. Oltre a loro anche Flora Canto, ospitata insieme alla nonna. Ma non finisce qui! A Bella Festa condotta da Pierluigi Diaco arriveranno anche Rosanna Lambertucci con Angelica, la figlia. Insieme all’Orchestra Spettacolo Casadei arriva anche Christian De Sica per la parte musicale, mentre verso la fine Rossella Erra condurrà il tombolone a Bella Festa.

Chi è Pierluigi Diaco, tra amore e difficoltà/ Le nozze con il marito Alessio Orsingher e la depressione

Bella Festa su Rai 2, dove vederlo in streaming e il ballo finale con Mirko Casadei

Bella Festa di Pierluigi Diaco è uno speciale per le vacanze di Natale ideato dal conduttore stesso che su Rai 2 riproporre una nuova versione serale di Bella Ma’. Durante queste due serate l’evento è dedicato alle famiglie, motivo per il quale nello studio verranno ospitati personaggi dello spettacolo insieme a figli e nipoti, per raccontare la loro vita e il loro splendido rapporto. Per chi volesse seguire Bella Festa oggi 26 dicembre 2024 su Rai 2, può collegarsi a partire dalle ore 21.20, mentre la seconda serata andrà in onda il 2 gennaio 2025, all’inizio dell’anno nuovo. Il nuovo format festivo nasce dal grande successo di Bella Ma’, un programma che grazie alla conduzione di Pierluigi Diaco sta ottenendo un enorme successo.

Perchè Adriana Volpe non parteciperà a BellaMa?/ La decisione di Pierluigi Diaco: "Punita dopo Verissimo"

Attesissima è la tombolata di Rossella Erra, studiata ad hoc per far gareggiare la generazione dei boomer con la “Gen Z”, ovvero le persone più “anziane” con i giovani d’oggi. Vedremo dunque gli ospiti della serata giocare insieme fino alla fine, anche se la conclusione di Bella Festa spetterà a Mirko Casadei che insieme alla sua Orchestra darà il via alle danze riproponendo in diretta canzoni popolari come il liscio, accendendo i famoso Studio 5 dedicato a Fabrizio Frizzi a Roma. Quale migliore modo di concludere le feste natalizie? Appuntamento a questa sera con Bella Festa a Santo Stefano!