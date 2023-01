Pierluigi Diaco rivelazione choc su Anna Falchi/ “Mi ha messo nei guai perchè…”

Pierluigi Diaco svela cosa è successo con Anna Falchi: le sue parole

Anna Falchi e Salvo Sottile sono stati ospiti di Bella ‘Ma, programma condotto da Pierluigi Diaco, dove hanno parlato della loro carriera e vita privata. Durante l’intervista, però, il conduttore ha rivelato un retroscena della Falchi che gli ha dato parecchi problemi con i giornalisti.

Pierluigi Diaco ha raccontato che in una scorsa puntata del talk di Rai2, Anna Falchi ha detto che in passato lei e il conduttore avevano progettato di avere un figlio e di chiamarlo Pietro. “Io e Pigi siamo stati veramente amici, avevamo fatto anche un patto di fronte a San Pietro, in una notte di divertimento, perché noi lavoravamo insieme in radio. Eravamo io e lui da soli, comunicavamo con le persone che ci chiamavano. Eravamo talmente amici che a un certo punto, in età adulta e coscienziosa, volevamo fare un figlio e chiamarlo Pietro. Poi, diciamo che non lo attraevo abbastanza” rivelava l’attrice a novembre. Diaco, ironicamente ha ripreso quanto detto della Falchi e ha aggiunto: “Ti voglio ricordare che mi hai messo nei casini, mi hanno telefonato tutti i settimanali italiani dopo che ha detto che io e lei volevamo un figlio insieme”. Insomma, la burla della conduttrice è costata un bel po’ di guai a Diaco che ricorda quanto successo con il sorriso sulle labbra.

L’amicizia tra Anna Falchi e Pierluigi Diaco: “Le voglio bene”

Anna Falchi, come ospite della puntata del 14 novembre 2022 a Bella Ma’, ha parlato della sua amicizia con il conduttore Pierluigi Diaco. Lui stesso ha rivelato il grande rapporto che li lega: “Voglio molto bene ad Anna Falchi, ma io e lei non ci incontriamo da 5-6 anni. Non c’è stato alcun motivo specifico, le strade sono state semplicemente diverse. Quando ho chiesto alla redazione e agli autori di invitarla, non pensavo assolutamente che lei avrebbe accettato”.

Il conduttore ha concluso dicendo: “Guardando Anna Falchi negli occhi, è come se ci fossimo visti ieri. Lei ha fatto veramente tutto da sola nella sua vita, si è caricata sulle sue spalle il peso della responsabilità familiare e personale, pagando prezzi alti per le sue scelte irregolari, che l’hanno penalizzata”.

