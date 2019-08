Pierluigi Diaco/ “Vacanze? Meglio soli” gaffe in diretta sul marito Alessio Orsingher

Pierluigi Diaco protagonista oggi su Rai 1 con una nuova puntata del suo talk show Io e te, “erede” estivo di Vieni da me. Il conduttore però ha fatto una incredibile gaffe nel corso di una discussione dedicata alle vacanze ed ai viaggi in generale, con un parterre de rois che comprendeva Sandra Milo, Clizia Fornasier e Valeria Graci. Tutto è nato dall’affermazione della Milo, che ha evidenziato che a volte è anche meglio viaggiare da soli, senza parenti, compagni e amici: d’istinto il conduttore ha commentato con un «oooh, a chi lo dici!». Parole che non sono passate inosservate a nessuno, con il pubblico in studio tra l’imbarazzo generale. Un messaggio al marito Alessio Orsingher? Assolutamente no: una semplice gaffe accolta tra le risate. Ed è lo stesso ex concorrente dell’Isola dei famosi ad affermare poco dopo: «No Alessio, non mi riferisco a te. No, proprio no».

PIERLUIGI DIACO, INCREDIBILE GAFFE IN DIRETTA A IO E TE

Come dicevamo, grande ilarità in studio a Io e te per la gaffe di Pierluigi Diaco, che si è “salvato in corner” dopo la scomoda osservazione sulle vacanze in solitaria anzichè accompagnati dal proprio amore. Una relazione, quella con Alessio Orsingher, che procede a gonfie vele, tanto che i due hanno espresso il desiderio di accogliere un figlio: «Io e Alessio naturalmente non possiamo avere dei figli e, qualora la legge un giorno permettesse l‘adozione, a me farebbe molto piacere e credo anche ad Alessio poter adottare un bambino», ha spiegato Diaco in una recente intervista. E il lapsus del conduttore di Io e te non avrà alcun tipo di ripercussione sulla relazione col compagno, che lo avrà sicuramente seguito dato lo stop estivo di Tagadà, programma di La7 che lo vede al fianco di Tiziana Panella….

