Pierluigi, figlio Valeria Graci e Simon Russo/ Lei: “è lui l’uomo della mia vita”

Pierluigi è il figlio di Valeria Graci nato dal matrimonio con Simon Russo. Una relazione terminata molto male come ha raccontato proprio la comica e attrice vittima di una violenza psicologica di cui ha parlato per la prima volta in assoluto negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin. “Non ne avevo mai parlato prima. Non perché non ce ne fosse bisogno, ma perché non volevo spettacolarizzarla, difendo molto il mio lavoro e poi forse non ero pronta” – ha detto la Graci che è stata innamoratissima dell’ex compagno. La relazione ha poi improvvisamente preso una piega inaspettata come ha confessato proprio la Graci: “mi diceva prostituta e finivo per crederci”. Non solo, la Graci ha subito una fortissima violenza psicologica che l’ha segnata nel profondo.

“Ti rimane addosso più a lungo di quella fisica” – ha puntualizzato la simpaticissima comica e conduttrice che ha trovato la forza per andare avanti nel figlio Pierluigi, nato proprio dall’amore con l’ex compagno Simon Russo.

Valeria Graci: “mio figlio Pierluigi è la persona più importante della mia vita”

Valeria Graci è legatissima al figlio Pierluigi che considera l’uomo della sua vita. Il figlio, nato dalla lunga relazione con Simon Russo terminata per una violenza psicologica, è la gioia più grande dell’attrice e comica. “È la persona più importante della mia vita, è lui l’uomo della mia vita” – ha detto la comica parlando del figlio che è riuscita proprio grazie al suo amore e alla sua presenza a superare un momento molto complicato e difficile della sua vita personale.

Le violenze psicologiche dell’ex compagno l’hanno segnata nel profondo, ma la comica è riuscita a risollevarsi grazie al figlio. Non solo, poco dopo ha anche ritrovato il sorriso accanto ad un uomo misterioso su cui ha detto: “il mio cuore batte forte, non solo per mio figlio, ma anche per un’altra persona. I periodi di quarantena li abbiamo passati tutti insieme. Sono innamorata”.

