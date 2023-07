Pierluigi Pardo, papà del piccolo Diego/ “La ragione del nome si lega a mio nonno, si chiamava così”

Pierluigi Pardo tra calcio e paternità: le dolci parole sul figlio Diego

Pierluigi Pardo, noto telecronista calcistico, oltre a dedicarsi al pallone è alle prese con la paternità; ha avuto un figlio, il piccolo Diego, con la compagna Lorenza Baroncelli. Raggiunto dal settimanale Chi, il telecronista ha svelato il primo incontro con la sua dolce metà: “Intanto non l’ho conquistata. Ci siamo conosciuti. “

E ancora: “Lei, all’epoca, era direttore artistico della Triennale, ci siamo parlati a margine di un dibattito Calcio City in Triennale, appunto, poi ci siamo incontrati all’open day di Dynamo Camp, una onlus che fa cose meravigliose per i bambini meno fortunati… C’è stata la scintilla che poi, un anno fa, ci ha portato Diego“. A proposito del nome del suo bambino aggiunge: “So che intende, amo Maradona ma la ragione del nome si lega a mio nonno, che si chiamava così. Diego Pardo suona bene, fa molto Spagna. Se avessi dovuto celebrare con il nome di un mio mito, l’avrei chiamato Bruce come Bruce Springsteen oppure Milos come il cestista Milos Teodosic“.

Pierluigi Pardo confessa: “Mai stato con una showgirl”

Pierluigi Pardo ha sempre avuto un fascinano da seduttore, che lo ha portato ha conquistare molte donne. Il telecronista, però, ai microfoni di Chi, sottolinea di non aver mai avuto storie sentimentali con le showgirl: “Se è capitato, non me ne sono accorto” afferma.

E ancora: “E poi sul lavoro tendo ad evitare. Sono sempre stato con donne che non facevano tv. Simona, che poi è stata mia moglie e con cui ho ancora un ottimo rapporto, ha un business di torte, cake design. Chiara, con cui sono stato anni, è direttore marketing, Lorenzo ora è direttore architettura del MAXXI di Roma“.

