Piero Ausilio, video scherzo Le Iene/ Figlia Giulia “vittima” dei tifosi dell’Inter

È Piero Ausilio la vittima dello scherzo de Le Iene di questa settimana, brutti momenti per il direttore sportivo dell’Inter. L’inviato Sebastian Gazzarrini ha coinvolto anche la figlia Giulia, 19 anni, che si era detta dubbiosa sulla possibile riuscita del tranello: «Proviamoci, anche se non so se ci cascherà perché non si fa ingannare facilmente».

Lo scherzo de Le Iene a Piero Ausilio parte con un “incidente” in macchina avuta dalla figlia Giulia, senza patente, insieme al finto fidanzato Gigi, più grande di lei di 26 anni. Il dirigente dell’Inter non l’ha presa bene, considerando che la macchina coinvolta nello scontro era di sua proprietà, regalata dal fidanzato. «45 anni? Ma che cazz* stai facendo?», la rabbia del padre della teenager. Ma non è tutto…

Piero Ausilio, video scherzo Le Iene

Dopo una sfuriata con Gigi, Piero Ausilio se ne è andato insieme a Giulia, facendo la classica paternale alla figlia 19enne. Dopo qualche giorno, Gigi si è rifatto vivo con Giulia, trovando all’appuntamento anche il ds nerazzurro: «Ti devi dimenticare di questa ragazzina […] Se vengo a sapere che mia figlia riceve da te un “ciao” tutto quello che di buono hai visto oggi non lo vedi più». Ma dopo qualche giorno, con Gigi nuovamente protagonisti, Piero Ausilio si ritrova la figlia chiusa nella gabbia dei palloni per colpa di un gruppo ultras del Biscione…

