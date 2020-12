Piero Barone/ Da Naro con furore tra la passione del mare e.. la Gregoraci?

Piero Barone sicuramente non ha bisogno di presentazioni. E’ lui uno dei tre tenorini de Il Volo ed è sicuramente lui quello che riesce sempre a trainare il pubblico tra battute, sorrisi e scherzi. Il suo sorriso è amato e apprezzato da oltre 470mila follower che tutti i giorni lo riempiono di like su Instagram dove è davvero molto attivo. Spulciando un po’ tra gli ultimi scatti postati non si può non notare i diversi eventi a cui i tre hanno preso parte insieme in queste settimane nonostante le restrizioni e il momento complicato, quello che non possono fare è tornare a riempire gli stadi, i palazzetti e le balconate dei teatri e Piero Barone questo lo sa bene tanto che in uno degli ultimi scatti postati su Instagram scrive: “Ci siete sempre stati vicino con grande affetto, con le vostre voci che accompagnavano le nostre durante i concerti, con il vostro cuore e con le vostre parole anche attraverso i tanti messaggi che ci inviate. Questa volta siamo noi a mandarvi un messaggio pieno di affetto, siamo qui a stringerci intorno a voi in questo periodo particolarmente difficile. Ne usciremo più forti di prima, insieme!”.

Piero Barone tra la passione per il mare ed Elisabetta Gregoraci?

Ma chi è Piero Barone? Classe 1997, il tenorino è originario di Naro, provincia di Agrigento, si è diplomato in Amministrazione e Marketing a 25 anni, per assecondare il sogno dei suoi genitori e avere un piano B. La sua vita è cambiata nel lontano 2009 quando ha deciso di prendere parte a Ti lascio una canzone finendo poi per essere messo insieme agli altri due componenti di quelli che all’epoca vennero etichettati come i tre ‘Tenorini‘, Gianluca Ginoble (baritono) e Ignazio Boschetto (tenore). Piero Barone ama il mare, i viaggi e non dimentica le sue origini visto che appena può scappa nella sua bella Sicilia al sicuro dalla sua famiglia. Il suo prossimo impegno? A Roma la prossima primavera sul palco insieme ai suoi compagni per un omaggio ad Ennio Morricone. Nei giorni scorsi è salito all’onore della cronaca rosa per via di una sua presunta liason con Elisabetta Gregoraci poi smentita dalla diretta interessata.



