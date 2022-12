Piero Barone è fidanzato?/ “Ero in palestra e c’era una ragazza che si allenava…”

Piero Barone, le fan e le relazioni con due Vip

Piero Barone, 29 anni e una carriera da cantante professionista che ha avuto inizio nel 2009 a “Ti lascio una canzone” con i compagni Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il successo del trio “Il Volo” è stato immenso soprattutto dopo la vittoria di Sanremo 2015 ma i tre ragazzi hanno anche la fama di essere tre uomini molto affascinanti. Nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera, Piero aveva dichiarato che molte fan ci provano con loro e poi aveva raccontato un piccolo avvenimento per rendere meglio la situazione: “Un giorno, in palestra a Phoenix, stavo correndo su un tapis roulant, accanto a me c’era una ragazza che si allenava e ad un certo punto vedo un tatuaggio sulla sua caviglia, era il mio autografo”.

Il fascino di Piero infatti pare abbia ammaliato molte donne nel corso degli anni e due di queste erano vip! La relazione più seria è stata quella con la vip Valentina Allegri, figlia del famoso allenatore di calcio e poi poco dopo il presunto flirt con Elisabetta Gregoraci che, come riporta Donna Pop, era stato scoperto da Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, durante la partecipazione della showgirl al Grande Fratello Vip.

Chi è la fidanzata attuale di Piero Barone?

Dopo alcune relazioni e presunti flirt, Piero Barone ha dichiarato di essere single. Durante un’intervista con Silvia Toffanin, all’interno dello studio di Verissimo, Pietro aveva dichiarato: “Sono single. L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no. Però sono sicuro che è li fuori da qualche parte”.

Sempre durante un’intervista al Corriere della Sera, i cantanti del Volo hanno affermato che Piero abbia alcuni difetti caratteriali; secondo Gianluca Ginoble, Piero sarebbe troppo razionale e anche permaloso, secondo Ignazio Boschetto invece, Piero sarebbe molto testardo e (ironicamente) anche un gran rompiscatole. Indubbiamente dalle parole dei due cantanti possiamo supporre che prima di avere un’altra relazione sentimentale, Piero debba pensarci bene ma soprattutto innamorarsi. Dalle sue dichiarazioni a Verissimo, Piero sarebbe predisposto all’amore nonostante gli impegni lavorativi e il successo, probabilmente però sta solo aspettando la persona giusta!

