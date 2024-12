Una carriera divisa tra cinema e TV impressionando per la capacità di adattarsi alla moltitudine di personaggi interpretato. Scopriamo chi è Piero Cardano proprio attraverso le tappe della sua carriera e grazie al peso dei ruoli ricoperti tra piccolo e grande schermo. La passione per il mondo della recitazione è precoce; da giovanissimo porta avanti gli studi diplomandosi nel 2008 e lanciandosi subito nel mondo del lavoro partecipando fin da subito a produzioni e progetti di spicco. L’esordio televisivo risale al 2008; Piero Cardano prende parte alla miniserie Lo smemorato di Collegno.

Sempre nel 2008 arriva anche l’esordio al cinema per Piero Cardano, un anno che vale come ‘volta buona’ dell’attore classe ‘85. Con la regia di Riccardo Donna lo abbiamo dunque apprezzato in Questo piccolo grande amore. Da qui parte una florida e corposa carriera per Piero Cardano, per l’appunto divisa abilmente tra piccolo e grande schermo. Attualmente è certamente tra i personaggi più amati di una delle serie tv più seguite del momento: Il Paradiso delle Signore.

Chi è la fidanzata di Piero Cardano: vita privata ‘off limits’

Passate in rassegna le tappe principali della sua carriera professionale, cosa sappiamo invece a proposito della vita privata di Piero Cardano? L’attore risulta molto discreto a proposito delle dinamiche che riguardano la sua quotidianità e attualità sentimentale. Per buona pace degli appassionati di gossip e cronaca rosa, nessuna traccia di una possibile fidanzata di Piero Cardano. Dal web nessun indizio, così come fai profili social dell’attore; che ci sia o no una fidanzata nel cuore dell’attore, è evidente che la sua priorità sia quella di preservare la vita privata dagli occhi indiscreti dei media.