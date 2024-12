Dopo la consueta pausa del weekend inizia oggi una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che stupiranno non poco i telespettatori. Questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, l’amatissima soap va in onda da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno. Gli episodi, oltre che sul piccolo schermo, sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di domani, martedì 17 dicembre 2024, queste faranno incuriosire non poco i fan.

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Alfredo ha confessato i suoi sentimenti a Clara, lei all’inizio era scappata confusa ma quando lui l’ha raggiunta a casa si sono scambiato un bacio molto passionale. Tenere questo segreto non la fa stare bene, nella puntata di martedì 17 dicembre infatti confesserà ciò che è successo a Irene. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che l’amica è convinta che a Clara non interessi Perico e le consiglierà di ignorare quel bacio, la Boscolo però confesserà di essere stata innamorata di lui in passato.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 dicembre 2024: Clara ha dei dubbi su Jerome

Dopo il bacio passionale con Alfredo, Clara si confiderà anche con Elvira e ammetterà di avere dei dubbi in merito ai suoi sentimenti per Jerome. Ciò che è successo con Perico l’ha davvero confusa, al punto da avere delle incertezze sul suo rapporto con l’allenatore francese. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano anche che nella puntata di martedì 17 dicembre a malincuore Enrico sarà costretto ad informare la figlia del fatto che non potranno trascorrere insieme il Natale.

Per pagare tutte le spese previste per celebrare il matrimonio con Elvira al Circolo Salvo è pronto a sacrificarsi. La sua futura moglie però non ne è ancora a conoscenza e lui non ha intenzione di dirle che sarà lui a pagare il costoso conto. Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio di domani, martedì 17 dicembre 2024? Stando alle anticipazioni Adelaide deciderà di invitare anche Umberto alla cena prenatalizia.