Piero Chiambretti choc/ “In Rai? Da cane sciolto mi piacerebbe tornarci ma…”

Piero Chiambretti possibile ritorno in Rai: “Mi piacerebbe”

In un momento storico in cui sono molti i conduttori ad abbandonare la Rai, Piero Chiambretti va contro corrente e sostiene che non gli dispiacerebbe tornare. Il noto presentatore, in occasione del Festival di Dogliani, ha dichiarato: “Io ho iniziato la mia carriera come professionista in Rai, prima con la tv dei ragazzi e poi con Guglielmi su Rai 3: se dovessi chiudere la mia carriera mi piacerebbe sicuramente chiuderla in Rai dove ho cominciato.”

E ancora: “La Rai, si sa, è la mamma di tutti e un ritorno in Rai sarebbe gradito soprattutto ora che scappano tutti. Da cane sciolto mi piacerebbe tornarci. Non so se in quello spazio o in un altro… Certo bisogna vedere con quali spazi e garanzie: in Italia esiste la libertà di pensiero, ma il problema è avere il pensiero. Certe volte c’è la libertà e non c’è il pensiero” conclude Piero Chiambretti. Il presentatore tornerà davvero a lavorare per l’emittente?

Piero Chiambretti, il ricordo della mamma Felicita

La mamma di Piero Chiambretti, Felicita, è morta nel 2020 a causa del Covid. Il conduttore, ai microfoni di Verissimo, ha ricordato la sua scomparsa: “Mia madre è sempre stata la prima telespettatrice dei miei programmi. Però da 2 o 3 anni ho un telespettatore in meno. Ho perso mia mamma, che era molto importante per la mia vita e per la vita di sua nipote. Ancora adesso mia figlia Margherita la ricorda ancora più di quanto potessi immaginare”.

Piero Chiambretti ha poi raccontato un episodio particolare legato alla madre: “Nel mio nuovo programma ‘La tv dei 100 e uno’, durante le prove ho sentito la voce di mia madre nelle orecchie che mi diceva ‘Stupido, tienila in un modo solo questa scena!’. Giuro che l’ho sentita e non sono neppure un credente”.

