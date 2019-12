Piero Chiambretti/ Nuove polemiche dopo le accuse di Taylor Mega? (CR4)

Piero Chiambretti torna in tv con “#CR4 – La Repubblica delle Donne“, il talk di successo condotto in prima serata su Retequattro. In occasione delle festività natalizie il programma cambia collocazione e andrà in onda venerdì 27 dicembre 2019. I riflettori sono tutti puntati sulla polemica scoppiata in seguito alle parole di Taylor Mega, la influencer e naufraga de L’Isola dei Famosi, che ha tuonato contro il padrone di casa. Ma andiamo per ordine; durante una delle ultime puntate dello show è andato in scena un accesissimo litigio tra Antonella Elia e la Mega che, senza tanti giri di parole, ha puntato il dito contro la influencer e la sorella Giada. Nel dettaglio la Elia ha detto: “Secondo me la vostra immagine non ha nulla a che fare con l’amore, una bellezza così sfrontata è diseducativa. A me vedere il vostro cu*o e le vostre te**e non me ne frega un cavolo. E se ci fosse un uomo lì, tutto tatuato, io direi la stessa cosa. Siamo nel 2019 non vuol dire che dobbiamo essere tutte mign**e. Non vi do della mign**a per carità, però non è che dobbiamo essere tutte mign**e”.

Piero Chiambretti accusato da Taylor Mega

Le affermazioni di Antonella Elia contro Taylor Mega e questo ideale di donna promosso sui social e in tv hanno scatenato una grandissima polemica che si è diffusa a macchia d’olio in tutti i programmi della rete. La Mega però sui social in questi giorni ha pubblicato un lunghissimo post condividendo con i fan la delusione per il comportamento di Piero Chiambretti. “Oggi è andata in onda La Repubblica delle donne e lui si è scusato per la scorsa puntata con il suo pubblico per il litigio tra donne che è andato in onda – ha scritto la Mega -. Innanzitutto non era un litigio tra donne, perché io e mia sorella siamo state insultate pesantemente e minacciate da una tua opinionista”. Non solo, Taylor ha proseguito il suo lungo commento scrivendo: “quando una persona viene insultata e minacciata non è che sta zitta o ride a caso. Io ho risposto in maniera molto educata, accesa ma rimanendo nei limiti dell’educazione”. Senza andare troppo per lunghe Taylor si aspettava delle scuse da parte del padrone di casa, scuse che fino ad oggi non sono ancora arrivate.

Piero Chiambretti: 10 anni in Mediaset

Piero Chiambretti , intervistato da Blogo, ha parlato anche dei suoi 10 anni trascorsi in Mediaset. “Sono stati anni belli, ma anche molto sofferti” – ha dichiarato il conduttore – “sono arrivato sulla coda del grande successo commerciale di Mediaset”. Dal grande successo alla prima crisi: “sono entrato nella crisi economica e globale, e ho dovuto abbandonare il Chiambretti Night, un programma che oggi potrebbe essere tranquillamente alla decima edizione ed essere un riferimento per la televisione italiana”. Parlando poi del suo percorso a Mediaset ha detto: “ho fatto programmi più piccoli e più corti, ho anche saltato un anno, però mi sono sempre fatto tenere pronto ogni qualvolta c’era la possibilità di tornare. Questa è una di questa occasioni” riferendosi a CR4 La Repubblica delle Donne.



