Cristiano Malgioglio e Piero Chiambretti/ Video, costumi e spese folli “Quel pesce..”

Cristiano Malgioglio continua a girare l’Italia in lungo e in largo facendo visita ai suoi amici, gli stessi che lo vogliono e lo invitano nelle sue trasmissioni. Se ieri è stata la volta di Barbara d’Urso, in vacanza in Sicilia, oggi è quella di Piero Chiambretti. A quanto pare l’opinionista è volato a Torino dal conduttore per un incontro che potrebbe essere non solo di piacere. Il Pierino nazionale tornerà presto in tv e, ancora una volta, potrebbe volere proprio Cristiano Malgioglio al suo fianco. Fino a quel momento, però, potremo accontentarci delle divertenti storie che i due hanno condiviso proprio sull’account Instagram di Malgioglio e in cui appaiono alle prese con la spinosa questione dei soldi nelle loro folli spese in quel di Torino. L’opinionista è convinto che Piero Chiambretti, pur di farlo uscire dal negozio, gli farebbe comprare di tutto ma in realtà il conduttore arriva a sconsigliargli “magliette troppo maschie per lui” e poi lo invita a considerare l’idea di comprare un costume a due pezzi.

CRISTIANO MALGIOGLIO E IL SIPARIETTO CON PIERO CHIAMBRETTI

Cristiano Malgioglio sta al gioco, sorride, e poi ammette di non averlo mai comprato “e di non sapere le misure” riferendosi proprio a quelle del seno. Il siparietto poi continua quando il conduttore gli mostra alcuni costumi troppo sobri per il suo braccio destro che rilancia parlando dei pesci che, quando lo vedono entrare in acqua, devono guizzare. In particolare, vorrebbe parlare di uno in particolare ma non riesce a ricordare il nome ma la risate non mancano. I fan sono convinti che l’opinionista fosse pronto a lanciare una delle sue frecciatine e giocare con uno dei suoi doppi sensi ma alla fine tutti si è concluso con un niente di fatto. In attesa di rivedere i due punzecchiarsi in tv, ecco di seguito il video postato sui social:





© RIPRODUZIONE RISERVATA