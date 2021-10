Piero Neri, fidanzato Raffaella Fico/ Dopo la “promessa” i fan aspettano la proposta

Piero Neri è il fidanzato di Raffaella Fico. Lo abbiamo conosciuto quando è entrato nella casa del Grande Fratello VIP per una sorpresa alla sua Raffaella, che fino a quel momento era stata piuttosto riservata sulla sua nuova storia d’amore. La concorrente partenopea aveva speso poche – ma significative – parola sull’uomo, dimostrando un attaccamento genuino e sincero.

Come abbiamo già raccontato, Piero Neri è un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo ma è un personaggio piuttosto noto a Livorno, dove opera come imprenditore. Qualcuno aveva persino messo in dubbio l’autenticità della storia d’amore tra Raffaella e l’imprenditore, con la showgirl accusata di essere interessata esclusivamente alla ricchezza. “Lavora come altri”, aveva replicato lei.

Piero Neri, quando Raffaella Fico gli ha salvato la vita

Piero Neri è apparso molto preso da Raffaella Fico e quando nelle scorse settimane p entrato nella casa del Grande Fratello VIP si è fatto sfuggire una promessa che ora tiene in ansia gli appassionati della coppia. “Sposare Raffaella? Chi non lo vorrebbe….”, aveva esclamato interpellato da Alfonso Signorini. Uno scenario che non è nuovo a Piero e Raffaella che secondo i ben informati si sarebbero già scambiati una proposta di matrimonio in estate.

Estate che si è rivelata parecchio turbolenta per i futuri sposi, dato che l’imprenditore ha rischiato la vita a causa di un incidente in barca. Come raccontato dall’imprenditore livornese è stata proprio Raffaella a salvargli la vita, dimostrando una prontezza ed una lucidità sorprendente.

