Raffaella Fico, diversi anni fa, si è presentata al pubblico televisivo da giovanissima passando per il Grande Fratello. Da allora ne ha fatta di strada; nuove opportunità sul piccolo schermo, notorietà e soprattutto diversi amori che nel tempo hanno attirato l’attenzione della cronaca rosa. Di recente, come a chiusura di un cerchio, è tornata al Grande Fratello Vip ed è stata quella forse una delle prime occasioni abbiamo avuto modo di conoscerla anche da un punto di vista nuovo, quello del dolore. Proprio nella Casa più spiata d’Italia ha raccontato del dolore per la perdita di entrambi i genitori, Alfonso e Antonietta. Il papà è purtroppo passato a miglior vita diversi anni fa, nel 2012; più recente e dunque ancora più vivido il dolore per la morte della mamma, scomparsa improvvisamente nel 2020.

“I miei genitori purtroppo non li ho più, papà è mancato tempo fa; mamma due anni e mezzo fa”, iniziava così il racconto di Raffaella Fico in una delle sue ultime interviste a Verissimo parlando appunto della dolorosa scomparsa dei suoi genitori, Alfonso e Antonietta. Originari di Cercola, l’hanno cresciuta con amore e dedizione donandole tutti i principi e valori che l’hanno resa la splendida donna e madre di oggi.

Raffaella Fico e il dolore ancora vivido per la morte di mamma Antonietta: “Era malata, le sono stata accanto fino all’ultimo…”

“Mia mamma era la mia spalla, mi confidavo tanto, è un vuoto enorme; quando ti ritrovi da sola è difficile”. Struggenti le parole di Raffaella Fico – sempre a Verissimo – nel parlare della scomparsa di mamma Antonietta nel 2020. Ritrovarsi improvvisamente senza entrambi i genitori è un dolore difficile da immaginare, ma per l’ex volto del Grande Fratello è il cuore a tenerli ancora in vita. “Il dolore non passa mai, è vivo; conservo però dei bellissimi ricordi di quello che è stato. Mamma era malata, le sono stata accanto fino all’ultimo. E’ stata dura ma ne vado fiera; mi ha trasmesso una grande fede, la sogno tanto”. Sempre a proposito di mamma Antonietta, Raffaella Fico aggiunse: “Donne come lei non nasceranno più, era forte e aveva il cuore nobile”.