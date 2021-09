Piero Neri, fidanzato Raffaella Fico/ Nozze dopo il Grande Fratello? La promessa e..

Piero Neri è il fidanzato di Raffaella Fico. Sconosciuto al mondo dello spettacolo ma piuttosto noto nel settore imprenditoriale. La dolce metà della fotomodella campana possiede un’impresa mercantile di Livorno e fa coppia fissa con la Fico dallo scorso luglio. Stando a quanto trapela negli ambienti del gossip, i due si sarebbero già scambiati la promessa di salire all’altare dopo l’avventura di lei al Grande Fratello VIP.

Ed ecco che gli appassionati si sono messi a caccia di ulteriori informazioni sul fidanzato di Raffaella Fico, con Alfonso Signorini che ha diffuso parecchi dettagli succulenti sul compagno della gieffina. “Parliamo di uomo molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia che va avanti da più di un mese”, ha spiegato il conduttore durante la puntata di Casa Chi.

Piero Neri, fidanzato Raffaele Fico. Lei è pazza di lui

Il quarantacinquenne livornese è un personaggio piuttosto conosciuto a Livorno, soprattutto nel settore mercantile. Inoltre sarebbe molto vicino ad un altro concorrente di quest’edizione del Grande Fratello VIP, vale a dire Gianmaria Antinolfi. “

Io per lui provo un sentimento, sono innamorata. Tra noi c’è amore”, ha ribadito in queste prime settimane di Grande Fratello, Raffaella Fico. Chissà se dopo l’esperienza su Mediaset, non arrivi per entrambi il momento di salire all’altare e dichiararsi, finalmente, amore eterno.

