Piero Pelù confessione choc ai fan/ “Ho combattuto la depressione, ne sono uscito grazie alla musica”

Piero Pelù ha svelato di aver sofferto di depressione: lo sfogo social

Piero Pelù ha rotto il silenzio sui social dopo lo stop forzato per problemi di salute. L’artista ha confessato di aver affrontato un periodo di depressione, proprio dovuto al periodo di inattività musicale che ha vissuto negli ultimi mesi: “Ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie. Questo ha acutizzato gli acufeni, rendendoli molto aggressivi. Avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker” aveva scritto.

Nelle ultime ore, Pelù ha parlato al cuore dei fan rivelando le sue condizioni: “Ciao a tuttt, 10 mesi fa vi scrivevo che avevo subito un forte shock acustico in studio di registrazione – ha scritto il cantante – e che ero costretto a rimandare in blocco il mio Tour…In questo periodo ho combattuto la depressione e solo grazie alla Dea musica ne sono uscito, ho tirato fuori le unghie, i denti, sputato l’anima, scritto cose nuove e urgentissime e elaborato altre idee che erano rimaste chiuse nel mio sconfinato archivio.”

Piero Pelù e il nuovo progetto musicale: “Nuovo viaggio sonoro”

Dopo il periodo di fermo, Piero Pelù sui social ha annunciato di aver terminato un nuovo “viaggio” musicale che aveva in cantiere: “Mentre vi sto scrivendo ho finito di produrre questo nuovo viaggio sonoro che vi raggiungerà prestissimo e in molte forme, infatti in questo lungo periodo lontano da voi ho fatto foto e video che quanto prima vi mostrerò.”

L’artista ha poi concluso con un messaggio ottimista: “Ho una fottutissima voglia di tornare in mezzo a voi con queste nuove canzoni a cui sono particolarmente legato e con il tour che sarà più coinvolgente che mai.Mi siete mancati, ci vediamo presto Ragazzacc!“.

