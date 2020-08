PIERO PELÙ/ Matrimonio con Gianna Fratta fonte di ispirazione per…

Piero Pelù torna in televisione; o meglio, potremo rivederlo questa sera nel corso della messa in onda in replica di Una storia da cantare, il programma di Rai1 condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero dedicato, oggi, a una delle interpreti della musica italiana più famose al mondo: Mina. Intanto, dopo alcuni giorni di relax sulla spiaggia di Badolato (Calabria), Pelù ha pubblicato il videoclip di Pugili fragili, il singolo che dà il titolo al nuovo album ‘celebrativo’ dei suoi 40 anni di carriera. Il disco, ventesimo lavoro in studio di Piero solista con i Litfiba, sintetizza il suo percorso artistico tra melodie e generi diversi (rock e gospel, tanto per citarne due opposti). Pugili fragili, nello specifico, è una ballad rock intimista scritta in occasione del suo recente matrimonio con Gianna Fratta e che racconta, appunto, la storia di un incontro a partire dal quale si auspica una crescita reciproca. Il video è diretto dallo stesso Piero Pelù in coppia con Mauro Russo e ispirato, per la sceneggiatura, alle pellicole Million Dollar Baby e Veloce come il vento. Location prescelta, la palestra di Fabio Siciliani a Lecce, in cui Piero recita la parte di allenatore e motivatore di una giovane lottatrice di Muai Thai (Nif Brascia).

Piero Pelù dalla parte dell’ambiente

Nell’album sono presenti anche dei duetti, in particolare con Francesco Sarcina (in Luna nuda) e Andrea Appino degli Zen Circus (in Fossi foco). Immancabile Gigante, con cui si è classificato quinto quest’anno a Sanremo, e una cover di Cuore matto, nella stessa versione proposta sul palco dell’Ariston nella serata del giovedì. Come accennato in precedenza, però, quest’estate Piero Pelù non ha pensato solo alla musica. Neanche l’emergenza sanitaria ha potuto dissuaderlo dall’intraprendere il suo Clean Beach Tour, un ‘tour’, come recita il titolo, che in realtà non ha niente a che vedere con i concerti (quelli riprenderanno il 3 settembre al Teatro Romano di Verona, per la cronaca). Lo scorso gennaio, Piero si è proposto di ripulire i litorali d’Italia da nord a sud, iniziando il suo ambizioso e virtuoso progetto da Orbetello, che ha liberato – insieme a Legambiente – da ben mille chili di plastica. Dalla spiaggia della Feniglia, Piero è poi migrato in Calabria, dove lo vediamo godersi il sole e il mare nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram. L’ambiente è da sempre un tema caro al rocker, come testimoniato anche dal brano Picnic all’inferno in cui duetta con l’attivista Greta Thunberg.



