Piero Pelù “scippa” borsa a spettatrice/ Video, Sanremo 2020: interviene Amadeus e…

PIERO PELÙ “SCIPPA” BORSA A SPETTATRICE A SANREMO 2020

Succede di tutto al Festival di Sanremo 2020, anche uno scippo in diretta. La “colpa” è di Piero Pelù, incontenibile sul palco dell’Ariston. Il rocker non è riuscito a trattenersi nell’ultima serata, quella finale. Presentatosi sul palco con una giacca nera con inserti in oro aperta, che lascia intravedere il petto con la sua canzone tatuata, verso la fine della sua esibizione scatenata si è diretto verso il pubblico, ma interagendo con esso è andato oltre… Ha “scippato” infatti la borsa ad una spettatrice. Il ritmo della sua canzone “Gigante”, dedicata al nipote Rocco che compirà tre anni a marzo, nato dalla figlia Greta. Questo brano, che suona come una poesia, ha un ritmo coinvolgente, anche per via dell’incontenibile energia dell’artista. Scendendo a cantare in platea, dunque, Piero Pelù si è poi seduto accanto ad una signora, rialzandosi si è portato dietro la borsetta di lei. Il rocker ha cominciato a sventolarla, poi l’ha abbandonata sul palco prima di uscire di scena. Ci ha pensato Amadeus poi a recuperare la borsa della donna, di cui non conosciamo l’identità, e a riportarla alla sua proprietaria, che ha abbracciato il conduttore del Festival di Sanremo 2020 con riconoscenza. Nel frattempo il pubblico ha applaudito divertito dopo aver assistito alla scenetta di Piero Pelù.

In questo festival sta accadendo di tutto. Ci mancava solo Piero Pelù che ruba una borsa STO AMANDO TUTTO#sanremo2020

pic.twitter.com/FU3TAiR2cn — Ludo (@ludo_xr) February 8, 2020





