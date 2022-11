Piero Sonaglia: com’è morto l’assistente di Maria De Filippi a Tu si Que vales?/ Fatale un malore…

Piero Sonaglia, il ricordo dell’assistente di Maria De Filippi a Tu sì que vales 2022

La nona edizione di Tu sì que vales si conclude questa sera con la finalissima. E’ stata un’edizione ricca di emozioni, ma anche di dolore per la morte di Piero Sonaglia, storico assistente di Maria De Filippi e dei suoi programmi come Amici, Uomini e Donne e Tu sì Que vales. Piero Sonaglia è venuto a mancare a soli 51 anni. Una perdita importante per la famiglia Mediaset come ha dimostrato il toccante ricordo di Gerry Scotti che ha scelto di omaggiarlo in modo struggente proprio a Tu sì que vales 2022.

“É dalla prima puntata che devo dire una cosa importante, faccio anche un pò fatica a dirla. Quest’anno non mi avete sentito chiamare Piero… È un pensiero che mi sono tenuto dentro dalla prima puntata, è un applauso che va a tutti quelli che gli hanno voluto bene”, le parole di Scotti con gli occhi pieni di lacrime.

Com’è morto Piero Sonaglia

La notizia della morte di Piero Sonaglia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Professionale e amato dal punto di vista umano, Sonaglia ha lasciato un vuoto profondo nel cuore della sua famiglia e di tutte le persone che l’hanno conosciuto, ma com’è morto Sonaglia? A stroncare la vita dello storico assistente di studio a soli 51 anni è stato un malore improvviso che l’ha colpito dopo una partita di calcetto alla quale partecipava anche il figlio 25enne.

La morte di Piero Sonaglia aveva colpito tantissimi personaggi nati a Uomini e Donne e Amici. Erano stati tanti i messaggi di cordoglio sui social con cui ex concorrenti di Amici ed ex tronisti di Uomini e Donne lo avevano ricordato con parole ricche d’affetto.

