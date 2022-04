Piero Sonaglia chi era e com’è morto/ Assistente Maria De Filippi a Mediaset: infarto

Chi era Piero Sonaglia e come è morto

La morte di Piero Sonaglia, storico assistente di studio a Mediaset e stretto collaboratore di Maria De Filippi, ha colpito molto non solo la conduttrice ma tutti i personaggi che ruotano attorno ai suoi programmi. Piero infatti è stato per lunghi anni assistente di Amici, Uomini e Donne e Tu si que vales e tutti i volti fissi dei tre programmi Mediaset hanno avuto l’onore di conoscerlo e di poter apprezzare non solo il suo lato professionale ma soprattutto quello umano. A lui, in apertura della nuova puntata di Amici 21 di questa sera, sarà dedicato l’omaggio dello studio e della stessa Maria De Filippi.

Piero Sonaglia è scomparso lo corso primo aprile a Ostia, stroncato da un malore dopo una partita di calcetto alla quale partecipava anche il figlio 25enne. L’uomo aveva appena 51 anni e stando a quanto raccontato da Canale Dieci, tv in chiaro e giornale di notizie di Ostia, si sarebbe accasciato all’improvviso sul campo di calcetto. Inutili i soccorsi e la corsa in ospedale, dove ogni tentativo di rianimarlo si sarebbe rivelato vano. Secondo quanto reso noto, pare proprio che la morte sia sopraggiunta “per infarto da trauma”.

I funerali di Piero Sonaglia ed il ricordo di Maria De Filippi

Piero Sonaglia si era trasferito proprio a Ostia, dove viveva insieme alla compagna. E qui ha incontrato la morte, lasciando senza parole tutti coloro che in questi anni lo hanno conosciuto per le sue incursioni televisive, spesso incalzato proprio dalla conduttrice Maria De Filippi. Nella giornata di oggi, sabato 9 aprile, erano previsti i funerali di Piero, popolare assistente di Mediaset. L’ultimo saluto era atteso nella Cattedrale dei Mormoni, il Tempio di Roma, nel quartiere Bufalotta della Capitale, dopo la camera ardente a Tor Vergata.

In seguito alla notizia del decesso improvviso di Piero Sonaglia, non erano mancati i messaggi di cordoglio e di sgomento da parte di coloro che hanno avuto il piacere di condividere un pezzo di vita proprio con l’amato assistente. Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, aveva dedicato al 51enne un lungo post descrivendolo come una persona “sempre sorridente, dolce e disponibile con tutti”. Ma a ricordarlo era stata anche la stessa Maria De Filippi che di Piero Sonaglia ne aveva ricordato la voce, il volto e quella capacità di ascoltare e prestare sempre attenzione. Proprio con Piero, Maria aveva iniziato e vissuto il suo lavoro, con la certezza di poter contare sempre su di lui, quella certezza di cui purtroppo dovrà ora fare a meno.











