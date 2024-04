Pierpaolo, gesto d’amore per Ida Platano a Uomini e Donne: “Ti voglio”/ Lei: “Ora sento più interesse”

Piarpaolo si sbilancia con Ida Platano a Uomini e Donne: mazzi di fiori e frasi importanti

La nuova puntata di Uomini e Donne ha inizio con la nuova esterna tra Ida Platano e Pierpaolo. I due si raccontano di fronte ad un bel panorama, non manca qualche bacio sulla guancia e abbracci. In studio, Ida appare molto contenta di questa esterna, anche perché lui è stato molto presente dopo. La tronista rivela di aver ricevuto due mazzi di fiori con due bigliettini. “Il primo, nel giorno della primavera, era un mazzo di tulipani con un biglietto che diceva ‘Mi manchi’. Il secondo un bellissimo mazzo di rose con un biglietto che diceva ‘Ti voglio'”.

Pierpaolo fa allora il suo arrivo in studio per accomodarsi di fronte a Ida Platano. “Ho sempre sentito il corteggiamento da parte tua, e questa settimana l’ho sentito di più. L’interesse l’ho sempre sentito fino ad adesso.” dice la tronista al suo corteggiatore.

Ida Platano colpita da Pierpaolo: “Ti voglio in tutti i sensi”

Pierpaolo se ne dice felice, e spiega perché ha deciso di sbilanciarsi con questi doni e, soprattutto, col suo secondo bigliettino: “‘Ti voglio’ mi sentivo di dirtelo e te l’ho detto. Intendo in tutti i sensi.” Ida e Pierpaolo condividono allora un romantico ballo, che si chiude quando in studio fa il suo ingresso l’altro corteggiatore Mario Cusitore. Dalla gioia si passa alla tensione, visto che i dubbi di Ida nei confronti del campano sono ancora tanti. Si accende, infatti, in studio una nuova discussione, che nasce dal fatto che la tronista si attende gesti da Mario che tardano ad arrivare.

