Pierpaolo Pretelli, a fine Grande Fratello Vip notte di fuoco con Giulia Salemi?/ Lui rivela che…

Pierpaolo Pretelli pronto a dormire con Giulia Salemi lunedì sera…

Pierpaolo Pretelli continua ad aspettare con ansia il momento in cui finalmente andrà incontro al suo 1 marzo ovvero il giorno della finale del Grande Fratello vip 2020 e anche quello in cui avrà modo di vivere la sua passione con Giulia Salemi. I due si sono conosciuti e coccolati tanto nella casa tanto che in molti pensavano che alla fine l’ex velino sarebbe esploso ma lui è riuscito a controllarsi e contenersi e così ha dato appuntamento alla sua dolce metà proprio la notte dell’1 marzo quando, finalmente fuori dalla casa, potrà dare libero sfogo al suo amore per Giulia Salemi. Dopo la finale i due si ritroveranno insieme in albergo, almeno questi sono i piani, e poi il giorno dopo avrà modo di vedere sentire la sua famiglia, come andranno le cose a quel punto? Tra spostamenti complicati e programmi a cui prendere parte, siamo convinti che Pierpaolo sarà spesso a Milano dalla sua bella Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli al fianco di Dayane Mello ma…

Intanto, nella casa del Grande Fratello vip 2020, Pierpaolo Pretelli sta vivendo la lontananza e l’assenza di Giulia Salemi rimanendo vicino a Dayane Mello, ma non troppo. Il bel velino sembra aver preso le distanze un po’ da tutti ma questo non gli vieta di divertirsi o occuparsi di Dayane Mello come la sua fidanzata gli ha chiesto di fare. E’ proprio con lui che la brasiliana continua a lamentarsi per quello che è successo dopo il suo strano salvataggio ai danni di Rosalinda Cannavò ed è proprio lui che sta cercando di consolarla dopo tanto dolore. Ci sarà modo per lui di vedere o parlare con Giulia questa sera?



