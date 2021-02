Giulia Salemi, aereo per Pierpaolo Pretelli/ Dedica d’amore al Grande Fratello Vip…

Giulia Salemi manda un aereo a Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo essere stata eliminata, l’influencer sta continuando a seguire l’avventura di Pierpaolo nella casa di Cinecittà e, nel giorno della nuova puntata del reality show, Giulia, insieme ai fans, ha mandato un aereo con un messaggio importante per il suo Pierpaolo. “Pierpi 6 il nostro orgoglio. Ti a…” firmato Giuly & fan. Il “Ti amo”. Un messaggio importante quello che Giulia ha deciso di inviare al suo Pierpaolo che, nel leggere le parole della fidanzata, ha ritrovato il sorriso. “Grazie! Mi manchi! Giuly.. mi manchi! Ti a…. anch’io”, è stata la risposta di Pierpaolo che, grazie all’iniziativa di Giulia ha ritrovato la carica per affrontare l’ultima settimana nella casa.

Il messaggio aereo per Pierpaolo Pretelli è stato pubblicato anche sul profilo Twitter di Giulia che, poche ore dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, ha fatto un bilancio della sua esperienza nella casa che è stata super positiva soprattutto perchè ha portato a casa l’amore di Pierpaolo.

Giulia Salemi e la dedica per Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono innamorati enlla casa del Grande Fratello Vip 2020. Una storia che è nata da un’amicizia e che rende felici entrambi. Su Instagram, Giulia ha scritto: “Ho vinto il rispetto di un uomo, la sua complicità, le sue attenzioni, le sue carezze, la sua passione, il suo amore“. Entrata nella casa di Cinecittà con la voglia di vivere la sua seconda esperienza da single, senza pressioni, Giulia si è è lasciata andare ai sentimenti che ha cominciato a provare per Pierpaolo e che sono cresciuti sempre di più. Anche Pretelli, inizialmente frenato, ha capito di provare qualcosa di forte per la Salemi. Da solo in casa, senza la presenza della persona con cui ha condiviso gli ultimi tre mesi della sua vita, Pierpaolo ha avuto un piccolo momento di sconforto ammettendo di non riuscire a stare senza di lei. Il messsaggio aereo, però, è stato importante per ridare nuova energia a Pretelli.





